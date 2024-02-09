 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Власти сообщили о ночной атаке дрона под Нижним Новгородом

Мэр Дзержинска сообщил о ночной атаке беспилотника
Сюжет
Военная операция на Украине
Мэр Дзержинска сообщил, что на территории городской промзоны сбит беспилотник. По его словам, пострадавших и разрушений нет
Фото: Яндекс.Карты
Фото: Яндекс.Карты

Мэр Дзержинска Иван Носков сообщил, что в ночь на 9 февраля средства РЭБ обезвредили беспилотник на территории промзоны.

«Пострадавших и разрушений нет», — написал он в телеграм-канале.

1 февраля два беспилотника были сбиты на подлете к Нижнему Новгороду. Источники изданий NewsNN и «Коммерсантъ Приволжье» сообщали, что дроны двигались со стороны Рязанской области на высоте порядка 50 м. Пострадавших и разрушений не последовало.

В октябре 2022 года в регионе был введен запрет на использование беспилотников. Однако в 2023-м его смягчили, в частности дроны разрешили запускать в интересах органов власти.

Над Брянской областью сбили украинский беспилотник
Политика
Фото:Дмитрий Ягодкин / ТАСС

Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщал об уничтожении беспилотника над регионом. По его словам, пострадавших и разрушений не было.

Программа развития РБК Pro Освойте 52 навыка за год
Программа развития — удобный инструмент непрерывного обучения новым навыкам для успешной карьеры

Главное из интервью Путина Такеру Карлсону. Видео

Бывший глава Большого театра получил новую работу

Названы убытки Carlsberg от ухода из России

CAS опубликовал мотивировку дисквалификации фигуристки Валиевой. Документ

«Почта России» прекратила наземную доставку в 24 страны Европы

Конкурентка Трампа проиграла на праймериз графе «против всех»

Российские ученые получили образцы льда возрастом более 1,2 млн лет. Фото

Новый российский автомобиль «Атом». Опубликованы первые фото

Расчетный депозитарий СПБ Биржи добился разблокировки активов. Подробности

Дивиденды российских компаний. Кто объявил и сколько
Авторы
Теги
Юлия Овчинникова
Россия Украина Нижегородская область Дзержинск беспилотники
Материалы по теме
Над Брянской областью сбили украинский беспилотник
Политика
Четыре беспилотника попытались атаковать объекты ТЭК в Орловской области
Политика
Богомаз сообщил о пятом сбитом беспилотнике за ночь
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 9 февраля
EUR ЦБ: 98,35 (+0,26) Инвестиции, 08 фев, 17:17 Курс доллара на 9 февраля
USD ЦБ: 91,26 (+0,1) Инвестиции, 08 фев, 17:17
Промышленники сравнили курсовые пошлины с удвоением налога на прибыль Бизнес, 12:11
Госконтроль и цифровая валюта: как переводить деньги за рубеж в 2024 году Pro, 12:11
Менторы, платформа и обучение: как развивать команду в новых условиях РБК и Softline, 12:09
На складе Wildberries в Электростали произошла вторая драка за неделю Бизнес, 12:08
Росреестр оценил рост доли ипотечных сделок с жильем в Москве в 2023 году Недвижимость, 12:04
В футболе появятся синие карточки: как это будет работать Спорт, 12:01
Кто будет править бал в Метавселенной, и почему все мы еще не в ней Pro, 11:55
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Чердака не осталось: последствия пожара в жилом доме в Москве Общество, 11:54
Nordwind объяснила многочасовую задержку вылета рейса с Кубы Общество, 11:48
СК сообщил о задержании девушки, «пощекотавшей» «Родину-мать» Общество, 11:42
Роналду возглавил список самых высокооплачиваемых спортсменов мира Спорт, 11:42
Кадры визита Шойгу в центр управления военной операцией Политика, 11:36
СБУ пришла с обысками в Киево-Печерскую лавру Политика, 11:33
Как Байден будет менять экономику на втором сроке — разбор The Economist Pro, 11:31