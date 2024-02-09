Власти сообщили о ночной атаке дрона под Нижним Новгородом

Мэр Дзержинска сообщил, что на территории городской промзоны сбит беспилотник. По его словам, пострадавших и разрушений нет

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Мэр Дзержинска Иван Носков сообщил, что в ночь на 9 февраля средства РЭБ обезвредили беспилотник на территории промзоны.

«Пострадавших и разрушений нет», — написал он в телеграм-канале.

1 февраля два беспилотника были сбиты на подлете к Нижнему Новгороду. Источники изданий NewsNN и «Коммерсантъ Приволжье» сообщали, что дроны двигались со стороны Рязанской области на высоте порядка 50 м. Пострадавших и разрушений не последовало.

В октябре 2022 года в регионе был введен запрет на использование беспилотников. Однако в 2023-м его смягчили, в частности дроны разрешили запускать в интересах органов власти.

Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщал об уничтожении беспилотника над регионом. По его словам, пострадавших и разрушений не было.