Трое артистов Львовской оперы не вернулись на Украину после гастролей

Андрей Михалиха и Юлия Михалиха-Рома (Фото: muxandrij / Instagram (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России))

Трое артистов Львовской оперы не вернулись на Украину с гастролей в Финляндии, передает издание «Главком». Об этом также пишет УНИАН.

Коллектив Львовской оперы был на гастролях в Эстонии и Финляндии с 8 по 22 февраля, уточняет «Главком». Артисты выступали с постановкой «Дон Кихот» на музыку австрийского композитора Людвига Минкуса. По окончании турне на Украину решили не возвращаться солист балета Андрей Михалиха, его жена Юлия Михалиха-Рома, а также артист Богдан Ключник.

«По состоянию на сегодняшний день у нас проводится служебное расследование, и все комментарии мы сможем предоставить после его окончания. В этой ситуации нужно очень хорошо разобраться и затем выступить с взвешенным ответом. Пока мы в процессе», — сообщила «Главкому» руководитель PR-отдела Львовской оперы Алина Плахтиенко.

Страницы с упоминанием оставшихся в Финляндии артистов пропали с сайта театра.

Трое танцовщиков не первые известные лица, которые, временно находясь за пределами Украины, решили не возвращаться. Так, 23 декабря 2023 года стало известно, что после саммита Евросоюза в Брюсселе с 14 по 15 декабря на родину не вернулся ведущий украинского «24 канала» Алексей Печий. Свое решение он назвал «сложным», заявив, что продолжит вести «информационную борьбу за Украину» на территории ЕС. Гендиректор медиахолдинга «Люкс», которому принадлежит телеканал, сказал, что Печий «бежал из страны, осознавая все последствия своего побега».

С начала российской военной операции на Украине действует военное положение и идет мобилизация, в условиях которой мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещен выезд из страны. 12 февраля 2024 года президент Владимир Зеленский в очередной раз продлил оба режима на 90 дней, до 13 мая. В ноябре 2023-го британская вещательная корпорация Би-би-си сообщила, что из-за мобилизации Украину незаконно покинули приблизительно 20 тыс. мужчин. Еще столько же пытались пересечь границу, однако были остановлены.