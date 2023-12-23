Украинский журналист решил не возвращаться в страну после саммита ЕС

Ведущий украинского «24 канала» Алексей Печий не вернулся на Украину после саммита Евросоюза, который проходил в Брюсселе 14-15 декабря. Об этом 24 канал сообщил в публикации на сайте.

Роман Андрейко, гендиректор медиахолдинга «Люкс», который владеет телеканалом, заявил, что Печий «бежал из страны, осознавая все последствия своего побега».

Сам журналист на своей странице в Facebook (принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) назвал решение не возвращаться на Украину «сложным». Он пояснил, что, оставаясь на территории ЕС, он может внести более значительный вклад в «медиапродвижение украинской повестки», так как Украине не хватает «горизонтальной коммуникации с западным обществом»

«Как украинский журналист, я продолжу информационную борьбу за Украину», — подчеркнул ведущий, добавив при этом, что осознает ожидающее его на родине общественное осуждение. Печий также сослался на конвенции по правам человека и безопасности журналистов, которые декларируют права на поиск, получение и передачу любой информации и идей без внешнего вмешательство и независимо от границ.

В публикации 24 канала приведены позиции коллег Печего. Ведущая Ирина Узлова подчеркнула, что решение одного человека не отражают идеологию всего коллектива. «Даже в швейцарских часах может быть испорчен винтик», — сказала она. Ведущий Юрий Гаврищак назвал решение коллеги неожиданным.

В ноябре Би-би-си сообщила, что с начала полномасштабны военных действий Украину покинули около 20 тыс. мужчин, чтобы избежать призыва в армию. 21 декабря глава Минобороны Украины Рустем Умеров сказал в интервью Bild, Die Welt и Politico, что уехавших из страны мужчин в возрасте от 25 до 60 лет, годных к военной службе, в 2024 году могут попросить явиться в призывные пункты. Позднее в ведомстве заявили, что обсуждения призыва из-за границы на повестке дня нет.