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Военная операция на Украине ,  
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Балицкий заявил о преимуществе артиллерии России в Запорожской области

Балицкий: российские силы в Запорожской области имеют преимущество в артиллерии
Сюжет
Военная операция на Украине

Вооруженные силы России обладают преимуществом в артиллерии в Запорожской области, заявил «РИА Новости» губернатор Евгений Балицкий.

«Очевидно чувствуется наше преимущество в вооружении, особенно в артиллерии», — сказал он. Балицкий подчеркнул, что на запорожском направлении украинские военные «находятся в условиях российского наката».

Запорожская область вошла в состав России после референдума осенью 2022 года. Часть региона, в том числе город Запорожье, остается под контролем Киева.

Рогов сообщил о взятии под контроль юга Работино российскими войсками
Политика
Фото:Дмитрий Ягодкин / ТАСС

Об активных боевых действиях на запорожском направлении член главного совета администрации региона Владимир Рогов сообщил 18 февраля. Позднее, 25 февраля, он рассказал об ожесточенных боях в центре Работино, назвав населенный пункт одной из самых горячих точек на линии фронта.

Накануне, 29 февраля, Минобороны отчиталось о закреплении на опорных пунктах в Работино. Село находится примерно в 10 км от подконтрольного украинской армии города Орехов.

В сентябре 2023 года Балицкий сообщил, что российские военные «тактически оставили» Работино и «отошли на холмы». В Минобороны позднее сообщили, что в этом районе «изменений в тактическом положении российских войск нет».

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Балицкий заявил о преимуществе артиллерии России в Запорожской области
Балицкий заявил о преимуществе артиллерии России в Запорожской области

Теги
Евгений Балицкий Работино Запорожская область
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