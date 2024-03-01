Балицкий заявил о преимуществе артиллерии России в Запорожской области

Вооруженные силы России обладают преимуществом в артиллерии в Запорожской области, заявил «РИА Новости» губернатор Евгений Балицкий.

«Очевидно чувствуется наше преимущество в вооружении, особенно в артиллерии», — сказал он. Балицкий подчеркнул, что на запорожском направлении украинские военные «находятся в условиях российского наката».

Запорожская область вошла в состав России после референдума осенью 2022 года. Часть региона, в том числе город Запорожье, остается под контролем Киева.

Об активных боевых действиях на запорожском направлении член главного совета администрации региона Владимир Рогов сообщил 18 февраля. Позднее, 25 февраля, он рассказал об ожесточенных боях в центре Работино, назвав населенный пункт одной из самых горячих точек на линии фронта.

Накануне, 29 февраля, Минобороны отчиталось о закреплении на опорных пунктах в Работино. Село находится примерно в 10 км от подконтрольного украинской армии города Орехов.

В сентябре 2023 года Балицкий сообщил, что российские военные «тактически оставили» Работино и «отошли на холмы». В Минобороны позднее сообщили, что в этом районе «изменений в тактическом положении российских войск нет».