 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

В курском селе после обстрела пропал свет

Курский губернатор сообщил об обстреле села Гуево со стороны Украины
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Google Maps
Фото: Google Maps

Украинские военные обстреляли село Гуево в Суджанском районе, сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт в телеграм-канале.

По его словам, никто не пострадал, но в населенном пункте частично нарушено электроснабжение.

Гладков сообщил о двух пострадавших детях при обстреле Новой Таволжанки
Политика
Фото:Никита Попов / РБК

24 февраля под обстрел Вооруженных сил Украины попали четыре населенных пункта Кореневского района региона.

Деревни Внезапное, Викторовка и Успеновка, а также села Гордеевка и Троицкое остались без электричества, рассказал глава Курской области. Данных о пострадавших губернатор тогда не привел.

В курском селе после обстрела пропал свет
В курском селе после обстрела пропал свет

Канцлер Австрии допустил мирные переговоры по Украине с участием Путина

Шольц выступил против поставок Украине дальнобойных ракет. Подробности

Актера из «Глухаря» заочно приговорили к пожизненному сроку

Боррель признал «окончательное завершение эпохи доминирования Запада»

Путин подписал закон о самозапрете на получение кредитов. Как это будет работать

Протестующие фермеры заблокировали движение в Брюсселе. Видео

В правительстве одобрили создание в России гибридных колоний. Что это такое

Снегопады продолжатся: в Гидрометцентре дали прогноз на март

У дилеров появились французские машины китайской сборки. Названы цены

ТНТ перезапустит «Наша Russia». Что известно

Названа дата премьеры комедии «Холоп-2»

Почему карьера в России заканчивается в 30 лет

Сколько дивидендов заплатит Мосбиржа? Расчет «РБК Инвестиций»
Теги
Персоны
Роман Старовойт Курская область Украина обстрел отключение электричества
Роман Старовойт фото

Роман Старовойт

губернатор Курской области
20 января 1972 года
Материалы по теме
Богомаз сообщил об обстреле Белой Березки в Брянской области
Политика
Мэр Донецка сообщил о повреждении жилых домов и ресторана при обстреле
Политика
МЧС сообщило об обстреле села Козинка в Белгородской области
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 27 февраля
EUR ЦБ: 100,18 (—) Инвестиции, 26 фев, 16:17 Курс доллара на 27 февраля
USD ЦБ: 92,63 (—) Инвестиции, 26 фев, 16:17
«Барселона»лишила Алвеса статуса легенды из-за дела об изнасиловании Спорт, 13:02
Не крохотная студия и не за МКАД: где найти квартиру по доступной цене РБК и ПИК, 13:01
Пользователи пожаловались на сбои в Telegram Технологии и медиа, 12:59
Суд в Москве арестовал счета жены Бориса Акунина на ₽6 млн Политика, 12:57
Премьер Атталь не исключил отправку войск Франции на Украину Политика, 12:56
Доля МСП, пользующихся мерами господдержки, за 5 лет удвоилась Пресс-релиз, 12:46
Когда ФНС придет к физлицу: инструкция для резидентов и нерезидентов Pro, 12:43
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
Экс-футболист «Краснодара» потерял сознание из-за болезни мозга Спорт, 12:35
Правозащитника Орлова из «Мемориала» приговорили к 2,5 годам колонии⁠ Общество, 12:33
В курском селе после обстрела пропал свет Политика, 12:32
Генштаб Белоруссии решил проверить органы территориальной обороны Минска Политика, 12:28
Путин заявил о вкладе русофилов в борьбу с попытками изоляции России Политика, 12:27
«Яндекс» запустил вход в сервисы по лицу или отпечатку пальца Общество, 12:26
Высокие тарифы и пустые новые переходы: как везут грузы из Китая Pro, 12:21