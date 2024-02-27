В курском селе после обстрела пропал свет
Украинские военные обстреляли село Гуево в Суджанском районе, сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт в телеграм-канале.
По его словам, никто не пострадал, но в населенном пункте частично нарушено электроснабжение.
24 февраля под обстрел Вооруженных сил Украины попали четыре населенных пункта Кореневского района региона.
Деревни Внезапное, Викторовка и Успеновка, а также села Гордеевка и Троицкое остались без электричества, рассказал глава Курской области. Данных о пострадавших губернатор тогда не привел.
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