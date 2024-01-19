В Курске включили оповещение о ракетной опасности
В Курске включили оповещение о ракетной опасности, сообщил губернатор региона Роман Старовойт в телеграм-канале.
«Если вы находитесь дома, не подходите к окнам. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая). Если вы находитесь на улице — уйдите в безопасное место», — написал губернатор.
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