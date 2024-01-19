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В Курске включили оповещение о ракетной опасности

Старовойт: в Курске запущено оповещение о ракетной опасности

В Курске включили оповещение о ракетной опасности, сообщил губернатор региона Роман Старовойт в телеграм-канале.

«Если вы находитесь дома, не подходите к окнам. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая). Если вы находитесь на улице — уйдите в безопасное место», — написал губернатор.

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Курск оповещения ракетная опасность
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