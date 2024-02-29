Власти Воронежа предупредили о летящей в сторону города группе дронов

Пять беспилотников движутся в сторону Воронежа, жителям необходимо срочно укрыться в паркингах или зданиях и отойти от окон, сообщила городская мэрия. При обнаружении обломков необходимо оповестить власти и не приближаться к ним

Фото: Николай Гынгазов / ТАСС

Средства обнаружения зафиксировали движение пяти беспилотников в направлении Воронежа, жителям необходимо укрыться в ближайших зданиях, сообщила городская администрация, не уточнив, с какой стороны движутся дроны.

Власти призвали горожан «не проявлять паники».

Жителям рекомендовали зайти в ближайшее здание, паркинг или подземный переход, а если такой возможности нет — укрыться за деревьями. Тем, кто находится дома, необходимо отойти от окон и перейти в помещение без них.

«После пролета БПЛА сообщите по номеру 112 время и место обнаружения летательного аппарата, примерный курс полета, визуальные особенности беспилотника. В момент пролета БПЛА не используйте мобильные телефоны и другие средства радиосвязи», — говорится в сообщении администрации.

В случае обнаружения упавшего БПЛА или его фрагментов власти призвали не подходить к обломкам дрона и не трогать их, а также предупредить окружающих об опасном месте и сообщить об этом по номеру 112.

После начала военной операции приграничные области, в том числе и Воронежскую, регулярно обстреливают или атакуют с помощью дронов со стороны Украины.

Последний раз об уничтожении беспилотников над Воронежем губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщал 17 февраля. Всего в тот день было сбито четыре дрона — три утром и один вечером. Обломки одного из дронов повредили крышу частного дома в Туркменском проезде в городе.