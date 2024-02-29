 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Власти Воронежа предупредили о летящей в сторону города группе дронов

Администрация Воронежа: в сторону города летят пять беспилотников
Сюжет
Военная операция на Украине
Пять беспилотников движутся в сторону Воронежа, жителям необходимо срочно укрыться в паркингах или зданиях и отойти от окон, сообщила городская мэрия. При обнаружении обломков необходимо оповестить власти и не приближаться к ним
Фото: Николай Гынгазов / ТАСС
Фото: Николай Гынгазов / ТАСС

Средства обнаружения зафиксировали движение пяти беспилотников в направлении Воронежа, жителям необходимо укрыться в ближайших зданиях, сообщила городская администрация, не уточнив, с какой стороны движутся дроны.

Власти призвали горожан «не проявлять паники».

Жителям рекомендовали зайти в ближайшее здание, паркинг или подземный переход, а если такой возможности нет — укрыться за деревьями. Тем, кто находится дома, необходимо отойти от окон и перейти в помещение без них.

«После пролета БПЛА сообщите по номеру 112 время и место обнаружения летательного аппарата, примерный курс полета, визуальные особенности беспилотника. В момент пролета БПЛА не используйте мобильные телефоны и другие средства радиосвязи», — говорится в сообщении администрации.

В случае обнаружения упавшего БПЛА или его фрагментов власти призвали не подходить к обломкам дрона и не трогать их, а также предупредить окружающих об опасном месте и сообщить об этом по номеру 112.

Воронежские власти в дни выборов президента запретили петарды и хлопушки
Общество
Фото:Владимир Гердо / ТАСС

После начала военной операции приграничные области, в том числе и Воронежскую, регулярно обстреливают или атакуют с помощью дронов со стороны Украины.

Программа развития РБК Pro Освойте 52 навыка за год
Программа развития — удобный инструмент непрерывного обучения новым навыкам для успешной карьеры

Последний раз об уничтожении беспилотников над Воронежем губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщал 17 февраля. Всего в тот день было сбито четыре дрона — три утром и один вечером. Обломки одного из дронов повредили крышу частного дома в Туркменском проезде в городе.

Власти Воронежа предупредили о летящей в сторону города группе дронов
Власти Воронежа предупредили о летящей в сторону города группе дронов

Авторы
Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
Воронеж Воронежская область беспилотники Военная операция на Украине
Материалы по теме
Воронежские власти в дни выборов президента запретили петарды и хлопушки
Общество
Над Воронежем сбили украинский беспилотник
Политика
В Воронежской области отменили рок-фестиваль «Чернозем»
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 1 марта
EUR ЦБ: 98,54 (-0,91) Инвестиции, 29 фев, 17:21 Курс доллара на 1 марта
USD ЦБ: 90,84 (-1,03) Инвестиции, 29 фев, 17:21
Кого из звезд футбола ловили на допинге Спорт, 00:30
Власти Воронежа сообщили об отсутствии угрозы из-за беспилотников Политика, 00:24
В России ужесточили правила выдачи ипотеки на первичное и вторичное жилье Финансы, 00:21
В России начнут блокировать сайты с методами обхода блокировок Технологии и медиа, 00:15
В России временно запретили экспорт бензина Экономика, 00:10
Краснодарский край впервые обогнал Москву по спросу на жилье Недвижимость, 00:01
Чемпиона мира дисквалифицировали за допинг. Чем запомнилась карьера Погба Спорт, 00:01
Второе дыхание: как правильно завершить карьеру
Подготовьтесь к переменам и выберите, что делать дальше, с новым интенсивом РБК Pro
Купить интенсив
Что изменится в законах в марте Общество, 00:01
ОАК сдвинула сроки поставок новых гражданских самолетов Бизнес, 00:01
Промсвязьбанк и фонд «Наша правда» создали АНО для развития беспилотников Общество, 00:00
Израиль опроверг удары по толпе у гуманитарного конвоя в секторе Газе Политика, 29 фев, 23:59
Шольц объяснил отказ от поставок Украине Taurus риском ударов по Москве Политика, 29 фев, 23:49
Тиньков объявил о закрытии благотворительного фонда из-за иноагентства Политика, 29 фев, 23:42
Шольц исключил отправку военных на Украину Политика, 29 фев, 23:37