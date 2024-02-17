Над Воронежем сбили украинский беспилотник

В небе над Воронежем дежурные средства ПВО обнаружили и сбили украинский беспилотник, сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев в своем телеграм-канале.

«Последствия на земле уточняются. По предварительным данным, никто из граждан не пострадал», — уточнил Гусев.

Минобороны подтвердило, что над территорией Воронежской области около 23:30 мск сбили беспилотник самолетного типа.

После начала военной операции приграничные области, в том числе и Воронежскую, регулярно обстреливают или атакуют с помощью дронов со стороны Украины.

Утром 17 февраля дежурные средства ПВО сбили три беспилотника самолетного типа на подлете к Воронежу. Гусев отметил, что обломки дрона повредили крышу частного дома в Туркменском проезде в городе.