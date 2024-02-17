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Военная операция на Украине ,  
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Над Воронежем сбили украинский беспилотник

Гусев: над Воронежем средства ПВО сбили украинский беспилотник
Сюжет
Военная операция на Украине

В небе над Воронежем дежурные средства ПВО обнаружили и сбили украинский беспилотник, сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев в своем телеграм-канале.

«Последствия на земле уточняются. По предварительным данным, никто из граждан не пострадал», — уточнил Гусев.

Минобороны подтвердило, что над территорией Воронежской области около 23:30 мск сбили беспилотник самолетного типа.

Минобороны сообщило об уничтожении беспилотника в Брянской области
Политика
Фото:Николай Гынгазов / ТАСС

После начала военной операции приграничные области, в том числе и Воронежскую, регулярно обстреливают или атакуют с помощью дронов со стороны Украины.

Утром 17 февраля дежурные средства ПВО сбили три беспилотника самолетного типа на подлете к Воронежу. Гусев отметил, что обломки дрона повредили крышу частного дома в Туркменском проезде в городе.

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Теги
Воронеж Воронежская область Украина Александр Гусев
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