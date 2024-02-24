В Курской области отменили ракетную опасность

Ракетная опасность, ранее объявленная в Курской области, отменена, сообщил в телеграм-канале глава региона Роман Старовойт.

«Внимание! Отбой ракетной опасности», — написал губернатор.

Ракетную опасность в регионе объявили вечером 23 февраля. Позднее Старовойт сообщил о работе средств ПВО над Курском и Курским районом. Минобороны отчиталось, что около 00:15 мск над территорией Курской и Тульской областей сбили два беспилотника.

Власти российских регионов не раз сообщали об обстрелах и атаках беспилотников с начала военной операции на Украине. В течение ночи дроны также сбивали над Белгородской и Брянской областями.