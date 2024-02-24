В Курской области отменили ракетную опасность
Ракетная опасность, ранее объявленная в Курской области, отменена, сообщил в телеграм-канале глава региона Роман Старовойт.
«Внимание! Отбой ракетной опасности», — написал губернатор.
Ракетную опасность в регионе объявили вечером 23 февраля. Позднее Старовойт сообщил о работе средств ПВО над Курском и Курским районом. Минобороны отчиталось, что около 00:15 мск над территорией Курской и Тульской областей сбили два беспилотника.
Власти российских регионов не раз сообщали об обстрелах и атаках беспилотников с начала военной операции на Украине. В течение ночи дроны также сбивали над Белгородской и Брянской областями.
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