 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Палестино-израильский конфликт ,  
0 

Байден заявил, что переговоры о перемирии в Газе могут осложниться

Байден: инцидент в очереди за гумпомощью осложнит переговоры Израиля с ХАМАС
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Фото: Amir Cohen / Reuters
Фото: Amir Cohen / Reuters

Переговоры по соглашению о прекращении огня в секторе Газа могут осложниться из-за произошедшего в эксклаве инцидента, в результате которого в очереди за гуманитарной помощью погибли десятки палестинцев, заявил президент США Джо Байден, сообщает CNN.

На вопрос, беспокоит ли его, что произошедшее может осложнить переговоры, американский президент ответил: «О, я знаю, что осложнит».

«Я разговаривал по телефону с людьми в регионе, я все еще... я полон надежд. <> Надежда умирает последней», — добавил Байден.

Несколькими днями ранее, 25 февраля, в Белом доме сообщили, что соглашение Израиля и ХАМАС может быть достигнуто «в ближайшие дни». The Washington Post отмечал, что заявление было сделано после раунда переговоров, проведенного в Париже 22 февраля. Тогда представители Израиля, Египта, США и Катара (выступает посредником ХАМАС) встретились, чтобы обсудить новые рамки соглашения.

Армия Израиля показала кадры раздачи продовольствия в Газе. Видео
Политика

После этого, 29 февраля, в секторе Газе произошел инцидент на пункте раздачи продовольствия. По версии Минздрава Газы, в результате удара Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) убиты были по меньшей мере 104 человека, более 750 ранены. По версии израильской стороны, десятки жителей Газы погибли в результате давки, возникшей в очереди за продовольствием.

Байден отметил, что США проверяют обе «конкурирующие версии». «У меня пока нет ответа», — сказал он.

Программа развития РБК Pro Освойте 52 навыка за год
Программа развития — удобный инструмент непрерывного обучения новым навыкам для успешной карьеры
Теги
Персоны
Джо Байден ХАМАС Израиль сектор Газа прекращение огня заложники
Джозеф Байден фото

Джозеф Байден

политик, президент США
20 ноября 1942 года
Материалы по теме
В США оценили возможность новой сделки Израиля и ХАМАС
Политика
В Израиле сообщили о «значительном прогрессе» на переговорах по Газе
Политика
В США заявили о «днях» до подписания соглашения о прекращении огня в Газе
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 1 марта
EUR ЦБ: 98,54 (-0,91) Инвестиции, 17:21 Курс доллара на 1 марта
USD ЦБ: 90,84 (-1,03) Инвестиции, 17:21
Глава Пентагона взял на себя ответственность за тайную госпитализацию Политика, 21:18
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 21:15
В МИДе заявили, что «Спартак» не обращался к ним из-за проблем с Промесом Спорт, 21:02
«Спартак» определил варианты замены для закрытого домашнего стадиона Спорт, 20:55
Глава Пентагона допустил войну НАТО и России в случае поражения Украины Политика, 20:43
Байден заявил, что переговоры о перемирии в Газе могут осложниться Политика, 20:35
«Спартаку» запретили играть на своем стадионе Спорт, 20:31
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
«Салават Юлаев» проиграл «Трактору» первый матч плей-офф КХЛ Спорт, 20:12
Путин поручил запустить сберегательные сертификаты. Что это за инструмент Инвестиции, 20:09
Кличко обвинил Раду в дискредитации властей Киева Политика, 20:08
Какие магазины чаще всего открывают в новостройках РБК и ПИК, 20:06
В центре Москвы произошел пожар в женском монастыре Общество, 19:57
Как может работать налоговая амнистия по дроблению бизнеса Экономика, 19:55
Даниил Медведев вышел в полуфинал крупного турнира в Дубае Спорт, 19:53