Байден: инцидент в очереди за гумпомощью осложнит переговоры Израиля с ХАМАС

Байден заявил, что переговоры о перемирии в Газе могут осложниться

Фото: Amir Cohen / Reuters

Переговоры по соглашению о прекращении огня в секторе Газа могут осложниться из-за произошедшего в эксклаве инцидента, в результате которого в очереди за гуманитарной помощью погибли десятки палестинцев, заявил президент США Джо Байден, сообщает CNN.

На вопрос, беспокоит ли его, что произошедшее может осложнить переговоры, американский президент ответил: «О, я знаю, что осложнит».

«Я разговаривал по телефону с людьми в регионе, я все еще... я полон надежд. <> Надежда умирает последней», — добавил Байден.

Несколькими днями ранее, 25 февраля, в Белом доме сообщили, что соглашение Израиля и ХАМАС может быть достигнуто «в ближайшие дни». The Washington Post отмечал, что заявление было сделано после раунда переговоров, проведенного в Париже 22 февраля. Тогда представители Израиля, Египта, США и Катара (выступает посредником ХАМАС) встретились, чтобы обсудить новые рамки соглашения.

После этого, 29 февраля, в секторе Газе произошел инцидент на пункте раздачи продовольствия. По версии Минздрава Газы, в результате удара Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) убиты были по меньшей мере 104 человека, более 750 ранены. По версии израильской стороны, десятки жителей Газы погибли в результате давки, возникшей в очереди за продовольствием.

Байден отметил, что США проверяют обе «конкурирующие версии». «У меня пока нет ответа», — сказал он.