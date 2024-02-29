Армия Израиля показала кадры раздачи продовольствия в Газе. Видео

ЦАХАЛ в ответ на обвинения показала кадры раздачи продовольствия в Газе

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Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) опубликовала видео, на котором есть кадры давки при раздаче палестинцам продовольственной помощи на севере сектора Газа.

Арабская сторона обвинила Армию обороны Израиля в ударе по жителям, собравшимся в ожидании еды и воды. По версии Минздрава Газы (на него ссылается телеканал Al Jazeera), в результате удара по меньшей мере 104 человека погибли.

ЦАХАЛ отрицает вину, заявив, что палестинцы столпились у машин и начали их грабить.

«Рано утром во время въезда грузовиков с гуманитарной помощью в северную часть сектора Газа жители окружили грузовики и разграбили доставляемые припасы», — заявили в ЦАХАЛ.

Пресс-служба армии отметила, что продолжит оказывать содействие в передаче и координации гуманитарной помощи.