 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Палестино-израильский конфликт ,  
0 

Армия Израиля показала кадры раздачи продовольствия в Газе. Видео

ЦАХАЛ в ответ на обвинения показала кадры раздачи продовольствия в Газе
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023

Армия Израиля показала кадры раздачи продовольствия в Газе. Видео
Video

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) опубликовала видео, на котором есть кадры давки при раздаче палестинцам продовольственной помощи на севере сектора Газа.

Арабская сторона обвинила Армию обороны Израиля в ударе по жителям, собравшимся в ожидании еды и воды. По версии Минздрава Газы (на него ссылается телеканал Al Jazeera), в результате удара по меньшей мере 104 человека погибли.

ЦАХАЛ отрицает вину, заявив, что палестинцы столпились у машин и начали их грабить.

«Рано утром во время въезда грузовиков с гуманитарной помощью в северную часть сектора Газа жители окружили грузовики и разграбили доставляемые припасы», — заявили в ЦАХАЛ.

Пресс-служба армии отметила, что продолжит оказывать содействие в передаче и координации гуманитарной помощи.

Премьер-министр Италии Мелони рассказала о своих тайных мечтах

Пашинян объяснил решение о заморозке участия в ОДКБ

Дуров пообещал владельцам Telegram-каналов 50% от стоимости рекламы

Приднестровье обратилось к России за помощью. Подробности

В Мексике началось извержение вулкана. Видео

В Подмосковье электричка сошла с рельсов. Видео

Урсула фон дер Ляйен призвала Европу готовиться к риску «более масштабной войны»

ЦБ отозвал лицензию у еще одного банка

В России анонсировали продажи электрического кроссовера. Цена в Китае – 1,1 млн руб.

Samsung показал надеваемый на запястье смартфон. Видео

Считаем дивиденды «Сбера». Сколько банк заплатит за 2023 год?

Биржевая цена какао-бобов зашкаливает. Что случилось?

МВД попросило заочно арестовать блогера-миллионника. В чем его обвиняют?
Теги
Израиль ЦАХАЛ сектор Газа Палестина гуманитарная помощь
Материалы по теме
США выдвинули Израилю условие по дальнейшим поставкам оружия
Политика
Президент Египта анонсировал скорое прекращение огня в Газе
Политика
В США заявили о «днях» до подписания соглашения о прекращении огня в Газе
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 1 марта
EUR ЦБ: 98,54 (-0,91) Инвестиции, 17:21 Курс доллара на 1 марта
USD ЦБ: 90,84 (-1,03) Инвестиции, 17:21
Bloomberg узнал, что в Киеве опасаются прорыва обороны ВСУ к лету Политика, 18:20
ФХР наказала тренера и игроков юниорской сборной за скандал в Минске Спорт, 18:20
Песков заявил о прямой вовлеченности Лондона в конфликт на Украине Политика, 18:18
«Женщина мне не указ!»: как неосознанные обиды влияют на человека Pro, 18:11
В России снимут новый фильм про Петрова и Васечкина Общество, 18:06
Федеральный суд Швейцарии зарегистрировал апелляцию по делу Валиевой Спорт, 18:04
Кухня-ниша: как освободить место в квартире при помощи планировки РБК и ПИК, 18:00
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Армия Израиля показала кадры раздачи продовольствия в Газе. Видео Политика, 17:57
Десятки компаний в России выйдут на IPO: что происходит и на кого ставить Pro, 17:54
Погба заявил, что шокирован дисквалификацией и оспорит ее в CAS Спорт, 17:53
Стоит ли сейчас отменять обязательную продажу валюты экспортерами Дискуссионный клуб, 17:48
Фигурантов дела об убийстве Дугиной внесли в реестр террористов Политика, 17:44
Как можно вложить 100 тыс. руб. в криптовалюты. Список вариантов Крипто, 17:40
Хуснуллин назвал срок запуска высокоскоростных поездов Москва — Петербург Общество, 17:37