Армия Израиля показала кадры раздачи продовольствия в Газе. Видео
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) опубликовала видео, на котором есть кадры давки при раздаче палестинцам продовольственной помощи на севере сектора Газа.
Арабская сторона обвинила Армию обороны Израиля в ударе по жителям, собравшимся в ожидании еды и воды. По версии Минздрава Газы (на него ссылается телеканал Al Jazeera), в результате удара по меньшей мере 104 человека погибли.
ЦАХАЛ отрицает вину, заявив, что палестинцы столпились у машин и начали их грабить.
«Рано утром во время въезда грузовиков с гуманитарной помощью в северную часть сектора Газа жители окружили грузовики и разграбили доставляемые припасы», — заявили в ЦАХАЛ.
Пресс-служба армии отметила, что продолжит оказывать содействие в передаче и координации гуманитарной помощи.
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