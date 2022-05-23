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Сумма штрафа Польше от Евросоюза из-за палаты судей выросла до €160 млн

Штраф для Польши, который осенью прошлого года стране присудили за невыполнение требования о прекращении работы дисциплинарной палаты судей, вырос до €160 млн, сообщил в эфире бельгийского телеканала RTL еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс.

«Польша приговорена к выплате штрафа в размере миллион евро ежедневно в связи с тем, что она не выполняет решение по дисциплинарной палате для судей. Эта сумма уже выросла до €160 млн, больше €100 млн были удержаны», — сказал он (цитата по «РИА Новости»).

27 октября прошлого года суд ЕС в Люксембурге постановил, что Варшава должна выплачивать в пользу Еврокомиссии ежедневный штраф в размере €1 млн из-за отказа приостановить действие национального законодательства в части юрисдикции дисциплинарной палаты Верховного суда. В июле того же года суд потребовал немедленного прекращения работы этой палаты, поскольку она имела право отстранять от работы судей, что могло угрожать их беспристрастности и независимости.

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Фото:Czarek Sokolowski / AP

Незадолго до постановления о штрафе вопрос касательно судебной системы Польши обсуждался на дебатах в Европарламенте между председателем ЕК Урсулой фон дер Ляйен и премьер-министром Польши Матеушем Моравецким.

Фон дер Ляйен заявила, что решение Польши не признавать верховенство европейского права «ставит под вопрос сам фундамент Европейского союза» и является прямым вызовом единству европейского законного порядка, который гарантирует равные права и взаимное доверие между членами ЕС. Моравецкий выдвинутые против страны обвинения назвал неприемлемыми, так как, по его словам, единственное, что сделал польский суд, — попытался разобраться, какие именно полномочия были переданы ЕС, а какие остались на национальном уровне.

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Польша судебная система штраф Еврокомиссия
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