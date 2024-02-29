Польша допустила запрет импорта российской сельхозпродукции
Польша проанализирует решение Латвии запретить импорт российской сельхозпродукции и может принять аналогичные меры. Об этом заявил польский премьер-министр Дональд Туск на пресс-конференции после встречи с латвийской коллегой Эвикой Силиней.
«Латвия решила ввести эмбарго на российскую продукцию. Хочу сказать, что мы внимательно изучим это решение Латвии, и я не исключаю, что Польша выступит с аналогичной инициативой», — сказал Туск (цитата по Rzeсzpоspolita).
Он рассказал, что обсудил с Силиней протесты фермеров в Польше и Латвии. Туск подчеркнул, что неравная конкуренция, на которую жалуются аграрии, связана не только с импортом зерна и продуктов питания с Украины. «Мало кто осознает, что наш рынок дестабилизирован продукцией, поступающей из России и Белоруссии», — утверждает премьер.
Сейм Латвии запретил ввоз сельскохозяйственной продукции из России и Белоруссии для внутреннего потребления 22 февраля. Депутаты назвали решение частью политики санкций, которые ввел Евросоюз против России после начала военной операции на Украине.
В 2022 году Евросоюз отменил пошлины и квоты на украинский экспорт для поддержки сельхозпроизводителей. На фоне этого в нескольких европейских странах начались протесты фермеров, недовольных конкуренцией с украинскими производителями.
Польша весной 2023 года одной из первых ввела односторонний запрет на поставку украинской агропродукции, а в январе этого года протесты вспыхнули с новой силой на фоне предложения Еврокомиссии продлить на год приостановку пошлин и квот на ввоз товаров с Украины и ввести механизм ограничения импорта наиболее «чувствительной» сельхозпродукции.
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