Польша допустила запрет импорта российской сельхозпродукции

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Польша проанализирует решение Латвии запретить импорт российской сельхозпродукции и может принять аналогичные меры. Об этом заявил польский премьер-министр Дональд Туск на пресс-конференции после встречи с латвийской коллегой Эвикой Силиней.

«Латвия решила ввести эмбарго на российскую продукцию. Хочу сказать, что мы внимательно изучим это решение Латвии, и я не исключаю, что Польша выступит с аналогичной инициативой», — сказал Туск (цитата по Rzeсzpоspolita).

Он рассказал, что обсудил с Силиней протесты фермеров в Польше и Латвии. Туск подчеркнул, что неравная конкуренция, на которую жалуются аграрии, связана не только с импортом зерна и продуктов питания с Украины. «Мало кто осознает, что наш рынок дестабилизирован продукцией, поступающей из России и Белоруссии», — утверждает премьер.

Сейм Латвии запретил ввоз сельскохозяйственной продукции из России и Белоруссии для внутреннего потребления 22 февраля. Депутаты назвали решение частью политики санкций, которые ввел Евросоюз против России после начала военной операции на Украине.