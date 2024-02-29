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Общество ,  
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В Москве мужчина в машине скорой открыл стрельбу из пистолета

В Москве мужчина в машине скорой выстрелил из пистолета в фельдшера
Фото: Прокуратура города Москвы
Фото: Прокуратура города Москвы

Мужчина, находившийся в машине скорой помощи, выстрелил из травматического пистолета в фельдшера в Москве. Об этом сообщило столичное управление Следственного комитета.

По данным следствия, 28-летний мужчина выстрелил в грудь фельдшеру из-за «внезапно возникшей неприязни». «Умышленные преступные действия фигуранта были пресечены медицинской бригадой», — рассказали в СК. Угрозы здоровью и жизни фельдшера нет.

Следователи завели уголовное дело по статье о покушении на убийство (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК). В ближайшее время стрелявшего доставят в отдел СК для допроса, добавили в ведомстве.

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Фото:Stephen Hughes / Reuters

Московская прокуратура уточнила, что бригада скорой приехала по вызову в 1-й Зборовский переулок в Восточном административном округе. По данным ведомства, когда фельдшер «приступил к обработке повреждений и перевязке» мужчины, пациент достал травматический пистолет и выстрелил в сторону сотрудника скорой.

Коллега медика обезвредил мужчину и оказал помощь своему напарнику. Преображенская межрайонная прокуратура сообщила, что контролирует установление всех обстоятельств произошедшего.

В начале февраля суд арестовал жителя подмосковного Домодедово по делу об убийстве водителя скорой помощи. По данным следствия, мужчина в состоянии алкогольного опьянения в ходе конфликта из-за «личной неприязни» выстрелил в водителя из сигнального пистолета. Пострадавший умер на месте, стрелявшему грозит до 15 лет лишения свободы.

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Теги
Москва Скорая помощь травматическое оружие пистолет фельдшеры уголовное дело скорая
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