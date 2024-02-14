В Техасе «скорая помощь» въехала в медцентр, один человек погиб
В Остине (штате Техас) машина скорой помощи врезалась в медицинский центр, один человек погиб еще пять пострадали, сообщает служба неотложной медицинской помощи округа Остин-Трэвис в Facebook (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена в России).
Инцидент произошел в 17:38 13 февраля по местному времени (2:38 14 февраля мск). Машина врезалась в помещение экстренной помощи здания медцентра Сент-Дэвид на севере Остина.
«Были опознаны шесть пациентов, пострадавших в результате этого инцидента. Один скончался на месте происшествия», — говорится в публикации. В службе уточнили, что среди пострадавших двое детей, один ребенок в тяжелом состоянии.
Больница временно не принимает машины скорой помощи, чтобы снизить нагрузку.
Ранее 14 февраля в Краснодарском крае водитель легкового автомобиля столкнулся в двигавшейся впереди машиной скорой помощи. Тогда погибли водитель и пассажир легкового автомобиля, пострадали водитель и пассажир скорой.
Блиновская заплакала на суде. Что происходит с ее делом
Какие условия предложили для перемирия между Израилем и «Хезболлой»
Названа причина остановки торгов на фондовом рынке Мосбиржи
Назван объем партии воды «Джермук», которая попала под запрет в России
Киркоров выступил в больнице ДНР. Видео
ЕС планирует ввести санкции против компаний из Китая, Индии и Турции. Подробности
«Новые бедные». Почему средний класс будет жить меньше и чаще болеть
Том Круз объявил об отношениях с возлюбленной из России
Китайские автомобили почти не защищены от угона. Какие модели в зоне риска
Застройщики начали предлагать рекордные скидки на квартиры. Подробности
Акции «Диасофта» показали фантастический рост после IPO. Что произошло?