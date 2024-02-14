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В Техасе «скорая помощь» въехала в медцентр, один человек погиб

В Техасе один человек погиб и пять ранены в ДТП со скорой

В Остине (штате Техас) машина скорой помощи врезалась в медицинский центр, один человек погиб еще пять пострадали, сообщает служба неотложной медицинской помощи округа Остин-Трэвис в Facebook (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена в России).

Инцидент произошел в 17:38 13 февраля по местному времени (2:38 14 февраля мск). Машина врезалась в помещение экстренной помощи здания медцентра Сент-Дэвид на севере Остина.

«Были опознаны шесть пациентов, пострадавших в результате этого инцидента. Один скончался на месте происшествия», — говорится в публикации. В службе уточнили, что среди пострадавших двое детей, один ребенок в тяжелом состоянии.

Больница временно не принимает машины скорой помощи, чтобы снизить нагрузку.

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Ранее 14 февраля в Краснодарском крае водитель легкового автомобиля столкнулся в двигавшейся впереди машиной скорой помощи. Тогда погибли водитель и пассажир легкового автомобиля, пострадали водитель и пассажир скорой.

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Техас Скорая помощь ДТП
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