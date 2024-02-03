В Домодедово застрелили водителя скорой помощи

СК: в Домодедово задержали подозреваемого в убийстве водителя скорой помощи

В Домодедово задержали мужчину, подозреваемого в убийстве водителя машины скорой медицинской помощи, сообщает главное управление Следственного комитета (СК) по региону.

По версии следствия, вечером 2 февраля между 56-летним подозреваемым, который находился в состоянии алкогольного опьянения, и 33-летним водителем скорой помощи возник конфликт из-за «личной неприязни».

В результате житель Домодедово выстрелил из сигнального пистолета в медика. Пострадавший скончался на месте.

СК завел дело об убийстве (ч. 1 ст. 105 УК), по этой статье грозит до 15 лет лишения свободы. Расследование взяла под контроль городская прокуратура.

Весной 2023 года сотрудник скорой помощи умер после нападения мужа пациентки, к которой медики приехали на вызов. Подозреваемый нанес «проникающее ранение в область груди», пострадавший сам добрался до служебной машины, его доставили в больницу, где он скончался.