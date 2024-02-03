 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

В Домодедово застрелили водителя скорой помощи

СК: в Домодедово задержали подозреваемого в убийстве водителя скорой помощи

В Домодедово задержали мужчину, подозреваемого в убийстве водителя машины скорой медицинской помощи, сообщает главное управление Следственного комитета (СК) по региону.

По версии следствия, вечером 2 февраля между 56-летним подозреваемым, который находился в состоянии алкогольного опьянения, и 33-летним водителем скорой помощи возник конфликт из-за «личной неприязни».

В результате житель Домодедово выстрелил из сигнального пистолета в медика. Пострадавший скончался на месте. 

СК завел дело об убийстве (ч. 1 ст. 105 УК), по этой статье грозит до 15 лет лишения свободы. Расследование взяла под контроль городская прокуратура.

Муж пациентки убил сотрудника скорой в Свердловской области
Общество
Фото:Андрей Любимов / РБК

Весной 2023 года сотрудник скорой помощи умер после нападения мужа пациентки, к которой медики приехали на вызов. Подозреваемый нанес «проникающее ранение в область груди», пострадавший сам добрался до служебной машины, его доставили в больницу, где он скончался.

РБК в Telegram

На связи с проверенными новостями

GPT начнет общаться с пользователями «Госуслуг». Подробности

Как проходят массовые протесты фермеров в Брюсселе. Видео

Самые популярные места отдыха у россиян в 2023 году. Инфографика

Залужный на фоне слухов об отставке написал колонку для CNN. Краткое содержание

Эксклюзив: Цены на билеты в кино достигли пика со времен «пандемийной аномалии

Эксклюзив: Организатор концертов «Би-2» раскрыл обстоятельства депортации

Adidas недосчитался доходов на €1 млрд. При чем здесь президент Аргентины

АвтоВАЗ объявил о скидках на все модификации Lada Vesta

В каких городах России жилье подорожало сильнее всего в январе. Таблица

Спрос на золото на высоком уровне. Сколько слитков купили россияне в 2023 году
Теги
Домодедово убийство Скорая помощь Московская область
Материалы по теме
Ударившего ребенка по голове мужчину обвинили в покушении на убийство
Общество
СК возбудил уголовное дело по факту убийства бойца из школы Нурмагомедова
Спорт
В Дагестане установили подозреваемого в убийстве бойца Мутаева
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 3 февраля
EUR ЦБ: 98,64 (+1,24) Инвестиции, 02 фев, 16:55 Курс доллара на 3 февраля
USD ЦБ: 90,66 (+0,43) Инвестиции, 02 фев, 16:55
Politico узнало о «яростных комментариях» Байдена о Трампе Политика, 03:37
Вильфанд пообещал теплый февраль, но призвал не радоваться весне Общество, 03:36
США анонсировали новые удары по иранским объектам «в ближайшие дни» Политика, 03:14
В Домодедово застрелили водителя скорой помощи Общество, 02:29
Полиции поручили «профилактическую работу» с осужденными за дискредитацию Политика, 02:23
Турецкий подрядчик «Лахта Центра» и Москва-Сити продал бизнес в России Бизнес, 02:06
Sony запретила активацию игр в Steam для России и Белоруссии Технологии и медиа, 01:44
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в новом интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
Путин подарил девочке из Тулы компьютер и получил в ответ зайчика Общество, 01:18
Байден объявил об ударах по иранским объектам в Ираке и Сирии Политика, 01:13
В Рио-де-Жанейро сообщили об эпидемии лихорадки денге Общество, 00:48
Украинский дрон сбили на подлете к Воронежу Политика, 00:44
Умер звезда «Рокки» и «Мандалорца» Карл Уэзерс Общество, 00:41
В Армении пообещали ввести военную форму по стандартам НАТО Политика, 00:26
Юристы оценили допустимость появления эксперта из РУСАДА в деле Валиевой Спорт, 00:00