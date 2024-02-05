Суд арестовал жителя Домодедово за убийство водителя скорой помощи

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Суд арестовал жителя Домодедово за убийство водителя местной скорой помощи. Об этом сообщила пресс-служба управления следственного комитета по Московской области.

Под арест попал 56-летний мужчина. «Ему предъявлено обвинение в убийстве 33-летнего водителя скорой помощи», — говорится в телеграм-канале ведомства.

Обвиняемый признал вину и раскаялся в преступлении, уточнили в следственном комитете. Он также рассказал следователю об обстоятельствах произошедшего.

О задержании обвиняемого следственный комитет сообщил 3 февраля. По данным следствия, убийство произошло ночью 2 февраля в микрорайоне Востряково, после того как между подозреваемым и водителем скорой помощи произошла ссора. В ходе конфликта пьяный мужчина выстрелил в водителя из сигнального пистолета, от чего тот скончался на месте.