 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Песков заявил о прямой вовлеченности Лондона в конфликт на Украине

Песков: Великобритания напрямую вовлечена в конфликт на Украине
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Вячеслав Мадиевский / Reuters
Фото: Вячеслав Мадиевский / Reuters

Власти Великобритании напрямую вовлечены в конфликт на Украине, заявил телеканалу RTVI пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«В целом ни для кого не секрет, что британцы действительно оказывают разные формы поддержки [Украине]. И людьми на месте, и разведданными, и так далее, и тому подобное. То есть они фактически напрямую вовлечены в этот конфликт», — отметил Песков.

28 февраля газета The Times со ссылкой на источники сообщила, что британский адмирал Тони Радакин лично проводил встречи с высокопоставленными украинскими военными. По словам собеседников, близких к адмиралу, Радакин помогал властям Украины разрабатывать стратегию атак по военным кораблям Черноморского флота ВМФ России и «оказал помощь в координации поддержки со стороны других высокопоставленных руководителей НАТО».

Песков отметил, что в администрации президента не располагают данными об этом адмирале, но не исключил, что российским военным известно о его действиях.

Шольца обвинили в раскрытии разведданных о британских военных на Украине
Политика
Олаф Шольц

Сам Радакин назвал ситуацию на Украине «несомненно сложной». По его словам, в конфликте заметен успех России, которая занимает новые территории, и затруднительное положение для Киева продлится в течение следующих месяцев.

В сентябре 2023 года Россия ввела против Радакина санкции, запретив ему въезд в страну.

Программа развития РБК Pro Освойте 52 навыка за год
Программа развития — удобный инструмент непрерывного обучения новым навыкам для успешной карьеры

Кремль осуждает военную помощь Украине и неоднократно заявлял, что она не изменит ход военной операции, но затянет конфликт.

Премьер-министр Италии Мелони рассказала о своих тайных мечтах

Пашинян объяснил решение о заморозке участия в ОДКБ

Дуров пообещал владельцам Telegram-каналов 50% от стоимости рекламы

Приднестровье обратилось к России за помощью. Подробности

В Мексике началось извержение вулкана. Видео

В Подмосковье электричка сошла с рельсов. Видео

Урсула фон дер Ляйен призвала Европу готовиться к риску «более масштабной войны»

ЦБ отозвал лицензию у еще одного банка

В России анонсировали продажи электрического кроссовера. Цена в Китае – 1,1 млн руб.

Samsung показал надеваемый на запястье смартфон. Видео

Считаем дивиденды «Сбера». Сколько банк заплатит за 2023 год?

Биржевая цена какао-бобов зашкаливает. Что случилось?

МВД попросило заочно арестовать блогера-миллионника. В чем его обвиняют?
Теги
Дмитрий Песков Великобритания Украина Черноморский флот
Материалы по теме
Аргентина анонсировала саммит в поддержку Украины
Политика
Украина заявила о готовности ограничить экспорт в ЕС на фоне протестов
Экономика
Сырский признал просчеты командиров ВСУ
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 1 марта
EUR ЦБ: 98,54 (-0,91) Инвестиции, 17:21 Курс доллара на 1 марта
USD ЦБ: 90,84 (-1,03) Инвестиции, 17:21
Bloomberg узнал, что в Киеве опасаются прорыва обороны ВСУ к лету Политика, 18:20
ФХР наказала тренера и игроков юниорской сборной за скандал в Минске Спорт, 18:20
Песков заявил о прямой вовлеченности Лондона в конфликт на Украине Политика, 18:18
«Женщина мне не указ!»: как неосознанные обиды влияют на человека Pro, 18:11
В России снимут новый фильм про Петрова и Васечкина Общество, 18:06
Федеральный суд Швейцарии зарегистрировал апелляцию по делу Валиевой Спорт, 18:04
Кухня-ниша: как освободить место в квартире при помощи планировки РБК и ПИК, 18:00
РБК Диалоги с Татьяной Бакальчук и Ольгой Наумовой
Не только женский бизнес: новые идеи, управление, масштабирование
Участвовать
Армия Израиля показала кадры раздачи продовольствия в Газе. Видео Политика, 17:57
Десятки компаний в России выйдут на IPO: что происходит и на кого ставить Pro, 17:54
Погба заявил, что шокирован дисквалификацией и оспорит ее в CAS Спорт, 17:53
Стоит ли сейчас отменять обязательную продажу валюты экспортерами Дискуссионный клуб, 17:48
Фигурантов дела об убийстве Дугиной внесли в реестр террористов Политика, 17:44
Как можно вложить 100 тыс. руб. в криптовалюты. Список вариантов Крипто, 17:40
Хуснуллин назвал срок запуска высокоскоростных поездов Москва — Петербург Общество, 17:37