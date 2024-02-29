Песков заявил о прямой вовлеченности Лондона в конфликт на Украине
Власти Великобритании напрямую вовлечены в конфликт на Украине, заявил телеканалу RTVI пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«В целом ни для кого не секрет, что британцы действительно оказывают разные формы поддержки [Украине]. И людьми на месте, и разведданными, и так далее, и тому подобное. То есть они фактически напрямую вовлечены в этот конфликт», — отметил Песков.
28 февраля газета The Times со ссылкой на источники сообщила, что британский адмирал Тони Радакин лично проводил встречи с высокопоставленными украинскими военными. По словам собеседников, близких к адмиралу, Радакин помогал властям Украины разрабатывать стратегию атак по военным кораблям Черноморского флота ВМФ России и «оказал помощь в координации поддержки со стороны других высокопоставленных руководителей НАТО».
Песков отметил, что в администрации президента не располагают данными об этом адмирале, но не исключил, что российским военным известно о его действиях.
Сам Радакин назвал ситуацию на Украине «несомненно сложной». По его словам, в конфликте заметен успех России, которая занимает новые территории, и затруднительное положение для Киева продлится в течение следующих месяцев.
В сентябре 2023 года Россия ввела против Радакина санкции, запретив ему въезд в страну.
Кремль осуждает военную помощь Украине и неоднократно заявлял, что она не изменит ход военной операции, но затянет конфликт.
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