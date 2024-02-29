Воронежские власти в дни выборов президента запретили петарды и хлопушки
В Воронежской области запретили использовать пиротехнику в дни выборов президента России, сообщила пресс-служба правительства региона в телеграм-канале.
«15, 16 и 17 марта 2024 года в Воронежской области будет запрещена продажа и использование пиротехнических (и сходных с ними) изделий», — говорится в сообщении. Решение о запрете на пиротехнику было принято на заседании антитеррористической комиссии и оперштаба региона.
В правительстве отметили, что на фоне военной операции на Украине жители области «проявляют повышенную бдительность и чутко реагируют на громкие звуки». По мнению властей региона, использование пиротехники во время массовых мероприятий может вызвать у граждан «особенно острую реакцию».
Выборы президента России пройдут 15–17 марта. В них примут участие четыре кандидата: действующий глава государства Владимир Путин (самовыдвиженец), вице-спикер Госдумы Владислав Даванков («Новые люди»), лидер ЛДПР Леонид Слуцкий и председатель комитета Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики Николай Харитонов (КПРФ).
Президент России Владимир Путин в октябре 2022 года на фоне боевых действий на Украине ввел на территории восьми российских регионов, в том числе Воронежской области, режим среднего уровня реагирования.
В декабре того же года использовать пиротехнику на все время действия режима запретили в трех районах Воронежской области — в граничащих с ЛНР Россошанском и Кантемировском, а также в Ольховатском районе.
Премьер-министр Италии Мелони рассказала о своих тайных мечтах
Пашинян объяснил решение о заморозке участия в ОДКБ
Дуров пообещал владельцам Telegram-каналов 50% от стоимости рекламы
Приднестровье обратилось к России за помощью. Подробности
В Мексике началось извержение вулкана. Видео
В Подмосковье электричка сошла с рельсов. Видео
Урсула фон дер Ляйен призвала Европу готовиться к риску «более масштабной войны»
ЦБ отозвал лицензию у еще одного банка
В России анонсировали продажи электрического кроссовера. Цена в Китае – 1,1 млн руб.
Samsung показал надеваемый на запястье смартфон. Видео
Считаем дивиденды «Сбера». Сколько банк заплатит за 2023 год?
Биржевая цена какао-бобов зашкаливает. Что случилось?
МВД попросило заочно арестовать блогера-миллионника. В чем его обвиняют?