Посольство в Германии попросило запретить акции у дипмиссии в день выборов

Дипломаты попросили запретить акции у посольства в ФРГ в день выборов

Дипмиссия России в ФРГ все еще ожидает ответ от местных властей на ее просьбу согласовать проведение голосования по выборам президента России на избирательных участках в Германии

Сергей Нечаев (Фото: Christophe Gateau / dpa / ТАСС)

Российская дипмиссия в ФРГ пока не получила согласование от местных властей на проведение голосования по выборам президента России на избирательных участках, которые должны открыться в Берлине и Бонне. Об этом РБК заявил посол России в Германии Сергей Нечаев.

«Официально обратились к властям ФРГ с просьбой согласовать проведение голосования на избирательных участках, которые планируем развернуть на базе посольства в Берлине и генконсульства в Бонне. Ответ ожидаем. Тем не менее уже проводим работу по формированию участковых избирательных комиссий, занимаемся решением организационно-практических задач, вопросов безопасности, поддерживаем контакт с представителями ЦИК, коллегами в Комиссии МИД по выборам», — заявил РБК дипломат.

Если соответствующее разрешение будет получено, то голосование пройдет 17 марта с 8:00 до 20:00 (по местному времени).

«Обстановку вокруг посольства сложно назвать спокойной. Исключать вероятность провокаций и иных эксцессов трудно. Знаем, что готовятся митинги антироссийского характера. Поставили перед германскими властями вопрос о принятии исчерпывающих мер безопасности. Настаиваем на запрете проведения массовых акций в непосредственной близости от диппредставительств во избежание столкновений и угроз избирателям», — заявил РБК Нечаев.

Для усиления безопасности в день выборов дипмиссия также планирует значительно усилить контроль на входе в российские загранучреждения и привлечь частные охранные предприятия.

По словам посла, ситуация, связанная с организацией избирательного процесса, в текущем году осложняется не только «нагнетанием в ФРГ антироссийских настроений», но и решением германских властей закрыть четыре из пяти российских генконсульств (в Гамбурге, Лейпциге, Мюнхене и Франкфурте-на-Майне). «Разумеется, это повлечет за собой сокращение количества избирательных участков и усложнит процесс участия в голосовании российских граждан, особенно проживающих в отдаленных регионах ФРГ», — добавил Сергей Нечаев.

В начале года обсуждался возможный отказ от организации участков для голосования на президентских выборах в российских консульствах на территории некоторых недружественных стран из соображений безопасности и сокращения числа консульских сотрудников.

В конце января официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что избирательные участки откроются во всех странах, где есть дипмиссии и консульства, в том числе недружественных. По данным МИДа на 7 февраля, за рубежом уже образовано 269 избирательных участков.

Как заявила Захарова, ситуация в сфере обеспечения безопасности российских посольств и консульств за последнее время значительно ухудшилась. Еще не все партнеры в странах Европы и Америки ответили на просьбы российской стороны обеспечить безопасность на избирательных участках в день выборов.

6 февраля в МИД России вызывали временных поверенных Латвии, Литвы и Эстонии «в связи с отсутствием должной реакции властей» на соответствующие просьбы.