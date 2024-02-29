В России в 2025 году запустят программу «Земский работник культуры»

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В России с 2025 года будет запущена программа «Земский работник культуры», объявил президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию.

Глава государства пообещал, что специалист, который переедет на работу в село или малый город, получит единовременную выплату в размере 1 млн руб. На Дальнем Востоке, в Донбассе и Новороссии выплата будет вдвое выше — 2 млн руб., уточнил президент.

Он также заявил, что эта программа будет действовать по аналогии с программами «Земский учитель» и «Земский доктор».

О программе «Земский учитель» Путин объявил в послании Федеральному собранию в 2019 году. Программа действует с 2020 года. Она позволяет педагогам и учителям, которые планируют переезд в малые города и села, получить единовременную выплату в 1 млн руб.

Программа «Земский доктор» работает с 2012 года. По этой программе врачи и фельдшеры могут переехать в малый город или село и получить единовременную выплату в 1 млн руб. или 500 тыс. руб. соответственно. В 2019 году президент Путин расширил ее для специалистов старше 50 лет.