Путин анонсировал программу «Земский учитель» с выплатами по 1 млн руб.

В России будет запущена программа «Земский учитель», заявил президент Владимир Путин во время послания Федеральному собранию. Программа позволит педагогам и учителям, которые планируют переезд в малые города и села, получать единовременную выплату в 1 млн руб.

«Сегодня уже говорил о расширении программы «Земский доктор», предлагаю с 2020 года запустить программу «Земский учитель». Выплату в 1 млн руб. будут получать педагоги, которые захотят и переедут в села и малые города», — анонсировал Путин.

Отдельно президент рассказал, что в России около 200 тыс. учащихся все еще ходят в школы, где нет нормального отопления, водопровода и канализации. «Это меньше 1,5% школьников, но если родители видят, что их ребенок учится в таких условиях, то все слова о справедливости, равных возможностях только раздражают. Обращаю внимание глав регионов, где есть такие школы, эта проблема очень серьезная, и мы должны ее решить. Правительство я прошу поддержать регионы, где нет собственных возможностей», — указал президент.

Кроме того, он анонсировал, что к концу 2021 года во все школы России будет проведен высокоскоростной интернет.