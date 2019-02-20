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Послание Федеральному собранию — 2019 ,  
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Путин пообещал врачам старше 50 лет ₽1 млн за переезд в село

Программа «Земский доктор», направленная на привлечение медицинских работников в села и небольшие города, станет доступна для специалистов старше 50 лет, заявил президент Владимир Путин во время послания Федеральному собранию. По этой программе врачи и фельдшеры могут переехать в малый город или село и получить единовременную выплату в 1 млн руб. или 500 тыс. руб. соответственно. Раньше эта программа распространялась только на специалистов до 50 лет.

«Острый вопрос для первичного звена здравоохранения — это дефицит кадров. Здесь наряду с комплексным развитием медицинского образования нужны меры, которые дадут быстрый результат, быстрый эффект. В этой связи предлагаю снять возрастные ограничения для программы «Земский доктор». Чтобы специалисты старше 50 также могли получить единовременную выплату при переезде на работу в сельскую местность или малый город», — заявил президент.

Фотогалерея 
Гости послания Путина Федеральному собранию. Фоторепортаж

Отдельно Путин пообещал, что до конца 2020 года медицинская помощь должна стать доступной во всех без исключения населенных пунктах России.

Федеральная программа «Земский доктор» работает с 2012 года. Министр здравоохранения Вероника Скворцова рассказывала, что с 2012 по 2017 год число участников программы составило более 25 тыс. человек.

Теги: Владимир Путин, послание, Врачи
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