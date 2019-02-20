Путин пообещал врачам старше 50 лет ₽1 млн за переезд в село

Программа «Земский доктор», направленная на привлечение медицинских работников в села и небольшие города, станет доступна для специалистов старше 50 лет, заявил президент Владимир Путин во время послания Федеральному собранию. По этой программе врачи и фельдшеры могут переехать в малый город или село и получить единовременную выплату в 1 млн руб. или 500 тыс. руб. соответственно. Раньше эта программа распространялась только на специалистов до 50 лет.

«Острый вопрос для первичного звена здравоохранения — это дефицит кадров. Здесь наряду с комплексным развитием медицинского образования нужны меры, которые дадут быстрый результат, быстрый эффект. В этой связи предлагаю снять возрастные ограничения для программы «Земский доктор». Чтобы специалисты старше 50 также могли получить единовременную выплату при переезде на работу в сельскую местность или малый город», — заявил президент.

Отдельно Путин пообещал, что до конца 2020 года медицинская помощь должна стать доступной во всех без исключения населенных пунктах России.

Федеральная программа «Земский доктор» работает с 2012 года. Министр здравоохранения Вероника Скворцова рассказывала, что с 2012 по 2017 год число участников программы составило более 25 тыс. человек.