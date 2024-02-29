Путин объявил о новых страховых гарантиях на инвестиции граждан

Владимир Путин (Фото: Гавриил Григоров / Sputnik / Reuters)

Президент России Владимир Путин во время послания Федеральному собранию объявил о новых страховых гарантиях и налоговом вычете на инвестиции граждан на фондовом рынке. РБК ведет прямую трансляцию.

«Российскому фондовому рынку необходимо усилить свою роль как источника инвестиций. Его капитализация к 2030 году должна удвоиться по сравнению с нынешним уровнем, составить 66% ВВП. При этом важно, чтобы у граждан была возможность надежно инвестировать свои сбережения в развитие страны и получать при этом дополнительные доходы», — сказал он.

В послании Путин также сделал прогноз, что Россия войдет в четверку крупнейших экономик мира. Президент подчеркнул, что российская экономика в 2023 году росла темпами выше мировой и опередила государства G7.

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