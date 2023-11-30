Мишустин поручил внести проект о продлении моратория на проверки бизнеса

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Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минэкономразвития внести в правительство проект постановления о продлении моратория на внеплановые проверки бизнеса, сообщила пресс-служба правительства. Срок действующего запрета истекает в конце года.

Министерство должно внести проект в правительство в течение десяти дней. Под мораторий не подпадут объекты чрезвычайно высокого и высокого риска, а также проверки контрольных органов из-за риска нарушений обязательных требований, пояснили в кабинете министров.

Президент России Владимир Путин предложил продлить мораторий на совещании с членами правительства 22 ноября.

В марте 2022 года Мишустин подписал постановление, которое ввело мораторий на плановые проверки бизнеса до конца года. В октябре 2022 года президент Владимир Путин заявил, что плановые проверки российского бизнеса будут отменены и в 2023 году. «Это наш выбор — сократить количество проверок, избавиться от излишнего регулирования со стороны государства», — сказал он.

В 2023 году отменили и плановые проверки бизнеса на ближайшие восемь лет, то есть до 2030 года.