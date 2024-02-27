Число раненных при атаке дрона на белгородское село выросло до четырех
Число пострадавших при атаке украинских военных на Грайворонский округ Белгородской области, произошедшей 26 февраля, увеличилось до четырех. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.
«В больницу привезли еще одного пострадавшего жителя в тяжелом состоянии. Его состояние удалось стабилизировать, поэтому уже сейчас его отправили в областную клиническую больницу», — рассказал глава региона. Еще три человека получили ранения средней степени тяжести.
Гладков также рассказал о состоянии детей, пострадавших при атаке на село Новая Таволжанка в Шебекинском городском округе. Один ребенок, по оценкам врачей, находится в удовлетворительном состоянии. Другого, получившего осколочные ранения ног, вскоре отправят на лечение в Москву.
Накануне Гладков сообщил, что ВСУ атаковали с помощью дрона-камикадзе село Почаево Грайворонского городского округа. В результате погибли три человека, еще столько же получили осколочные ранения разных частей тела.
В тот же день Новая Таволжанка попала под минометный обстрел со стороны ВСУ. В результате пострадали два мальчика, десяти и 11 лет, один из них получил контузию. В многоквартирном трехэтажном доме были выбиты окна, также поврежден один легковой автомобиль.
Минобороны показало удар по комплексу Patriot. Видео
Зеленский раскрыл потери Украины с начала военных действий
35 рыбаков оказались на льдине в Финском заливе. Видео
Мэр Лондона призвал конфисковать принадлежащую россиянам недвижимость
Как выглядит новый российский ракетоносец ТУ-160М. Видео
⚡ Кто попал под новые санкции Запада
Боррель назвал срок, когда может решиться исход конфликта на Украине
Лукашенко прокомментировал заявление Армении о членстве в ОДКБ
В России возобновили выпуск Hyundai и Kia, но под другим брендом. Фото
Xiaomi показал свой самый дорогой смартфон. Фото и цены
В какой банк положить деньги? Топ-10 вкладов в феврале 2024 года
В России ждут рекорда по дивидендам. Последние новости о выплатах компаний
Открыть счет в Казахстане стало труднее. Что произошло?
В России анонсировали игру про счастливое детство 1990-х. Опубликованы скриншоты