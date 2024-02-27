 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Число раненных при атаке дрона на белгородское село выросло до четырех

Гладков: число раненных при атаке дрона на белгородское село выросло до четырех
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Яндекс.Карты
Фото: Яндекс.Карты

Число пострадавших при атаке украинских военных на Грайворонский округ Белгородской области, произошедшей 26 февраля, увеличилось до четырех. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

«В больницу привезли еще одного пострадавшего жителя в тяжелом состоянии. Его состояние удалось стабилизировать, поэтому уже сейчас его отправили в областную клиническую больницу», — рассказал глава региона. Еще три человека получили ранения средней степени тяжести.

Гладков также рассказал о состоянии детей, пострадавших при атаке на село Новая Таволжанка в Шебекинском городском округе. Один ребенок, по оценкам врачей, находится в удовлетворительном состоянии. Другого, получившего осколочные ранения ног, вскоре отправят на лечение в Москву.

В Белгородской области сбили 6 воздушных целей
Политика

Накануне Гладков сообщил, что ВСУ атаковали с помощью дрона-камикадзе село Почаево Грайворонского городского округа. В результате погибли три человека, еще столько же получили осколочные ранения разных частей тела.

В тот же день Новая Таволжанка попала под минометный обстрел со стороны ВСУ. В результате пострадали два мальчика, десяти и 11 лет, один из них получил контузию. В многоквартирном трехэтажном доме были выбиты окна, также поврежден один легковой автомобиль.

Число раненных при атаке дрона на белгородское село выросло до четырех
Число раненных при атаке дрона на белгородское село выросло до четырех

Программа развития РБК Pro Освойте 52 навыка за год
Программа развития — удобный инструмент непрерывного обучения новым навыкам для успешной карьеры

Минобороны показало удар по комплексу Patriot. Видео

Зеленский раскрыл потери Украины с начала военных действий

35 рыбаков оказались на льдине в Финском заливе. Видео

Мэр Лондона призвал конфисковать принадлежащую россиянам недвижимость

Как выглядит новый российский ракетоносец ТУ-160М. Видео

⚡ Кто попал под новые санкции Запада

Боррель назвал срок, когда может решиться исход конфликта на Украине

Лукашенко прокомментировал заявление Армении о членстве в ОДКБ

В России возобновили выпуск Hyundai и Kia, но под другим брендом. Фото

Xiaomi показал свой самый дорогой смартфон. Фото и цены

В какой банк положить деньги? Топ-10 вкладов в феврале 2024 года

В России ждут рекорда по дивидендам. Последние новости о выплатах компаний

Открыть счет в Казахстане стало труднее. Что произошло?

В России анонсировали игру про счастливое детство 1990-х. Опубликованы скриншоты
Теги
Персоны
Белгородская область Вячеслав Гладков обстрел пострадавшие
Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
Материалы по теме
Три человека погибли от удара дрона по белгородскому селу Почаево
Политика
Над Белгородской областью сбили третий за день беспилотник
Политика
В Белгородском районе система ПВО сбила беспилотник на подлете к городу
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 27 февраля
EUR ЦБ: 100,18 (—) Инвестиции, 26 фев, 16:17 Курс доллара на 27 февраля
USD ЦБ: 92,63 (—) Инвестиции, 26 фев, 16:17
До и после смерти: как ИИ может облегчить уход из жизни и горевание Pro, 09:51
Число раненных при атаке дрона на белгородское село выросло до четырех Политика, 09:48
Экс-капитан «Спартака» Глушаков перешел в армянский клуб Спорт, 09:46
Колонна «Ярсов» выдвинулась в Подмосковье для подготовки к параду. Видео Политика, 09:36
Почему Европа решила хранить газ на территории Украины — The Economist Pro, 09:32
Отца Тейлор Свифт обвинили в избиении фотографа Общество, 09:28
Как говорить «нет» проектам за ₽500 тыс. и «да» — проектам за ₽3 млн Pro, 09:09
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Для спокойных сборов по утрам: подборка квартир с двумя санузлами РБК и ПИК, 09:08
Приложения «СБПэй», «Привет!» и «Автодор» пропали из App Store Технологии и медиа, 09:06
VK решил купить права на показ Олимпиады в Париже Технологии и медиа, 09:00
Патрушев обсудил с Раулем Кастро сотрудничество в сфере безопасности Политика, 08:59
3 факта перед стартом торгов на Мосбирже. Что важно знать инвестору Инвестиции, 08:58
LG, Bosch и Sony начали закрывать магазины в России Бизнес, 08:54
Цифра дня | ВТБ, 252618, 27/02 08:49