Гладков: число раненных при атаке дрона на белгородское село выросло до четырех

Число раненных при атаке дрона на белгородское село выросло до четырех

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Число пострадавших при атаке украинских военных на Грайворонский округ Белгородской области, произошедшей 26 февраля, увеличилось до четырех. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

«В больницу привезли еще одного пострадавшего жителя в тяжелом состоянии. Его состояние удалось стабилизировать, поэтому уже сейчас его отправили в областную клиническую больницу», — рассказал глава региона. Еще три человека получили ранения средней степени тяжести.

Гладков также рассказал о состоянии детей, пострадавших при атаке на село Новая Таволжанка в Шебекинском городском округе. Один ребенок, по оценкам врачей, находится в удовлетворительном состоянии. Другого, получившего осколочные ранения ног, вскоре отправят на лечение в Москву.

Накануне Гладков сообщил, что ВСУ атаковали с помощью дрона-камикадзе село Почаево Грайворонского городского округа. В результате погибли три человека, еще столько же получили осколочные ранения разных частей тела.

В тот же день Новая Таволжанка попала под минометный обстрел со стороны ВСУ. В результате пострадали два мальчика, десяти и 11 лет, один из них получил контузию. В многоквартирном трехэтажном доме были выбиты окна, также поврежден один легковой автомобиль.