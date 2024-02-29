Полицейского приговорили к 3,5 годам за кражу спирта для «Мистера Сидра»
Суд приговорил бывшего полицейского к трем годам и шести месяцам лишения свободы за кражу метилового спирта, использование которого в напитках «Мистер Сидр» привело к массовому отравлению, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры в телеграм-канале.
Еще двух подсудимых приговорили к трем годам и трем месяцам и трем годам шести месяцам в исправительных колониях общего и строгого режимов. Все трое признаны виновными по ч. 3 ст. 30, п. «в» ч. 3 ст. 158 УК (покушение на кражу в крупном размере).
По данным следствия, в мае 2023 года сотрудник полиции, охранявший склад «Центра хозяйственного и сервисного обеспечения ГУ МВД России по Самарской области», вместе со своими знакомыми похитил 6 тыс. л спирта. В течение трех недель полицейский несколько раз пропускал грузовик на территорию охраняемого объекта, где его соучастники — отец и сын — с помощью насоса перекачивали жидкость в пустые емкости, а затем вывозили.
«Полагая, что похищенная продукция является этиловым спиртом, соучастники реализовали ее, а вырученные средства разделили. Фактически же объектом хищения стал метиловый спирт стоимостью 102 тыс. рублей», — сообщили в Генпрокуратуре.
В июне 2023 года в нескольких регионах произошло массовое отравление слабоалкогольным напитком марки «Мистер сидр». Число пострадавших превысило 100 человек, 46 человек умерли. Сотрудники Роспотребнадзора и Росалкогольрегулирования изъяли 71,4 тыс. л «Мистера сидра» в 17 регионах.
Следственный комитет сообщил, что в образцах алкоголя из Ульяновской области выявили примеси метанола и этилбутирата в пропорциях, опасных для человека. Ведомство выяснило, что для производства «Мистера сидра» использовался конфискованный спирт, хранившийся на складе МВД.
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