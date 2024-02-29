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Массовое отравление сидром ,  
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Полицейского приговорили к 3,5 годам за кражу спирта для «Мистера Сидра»

Полицейского приговорили к 3,5 годам за кражу спирта для «Мистера Сидра»
Сюжет
Массовое отравление сидром
Фото: Генпрокуратура России / Telegram
Фото: Генпрокуратура России / Telegram

Суд приговорил бывшего полицейского к трем годам и шести месяцам лишения свободы за кражу метилового спирта, использование которого в напитках «Мистер Сидр» привело к массовому отравлению, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры в телеграм-канале.

Еще двух подсудимых приговорили к трем годам и трем месяцам и трем годам шести месяцам в исправительных колониях общего и строгого режимов. Все трое признаны виновными по ч. 3 ст. 30, п. «в» ч. 3 ст. 158 УК (покушение на кражу в крупном размере).

По данным следствия, в мае 2023 года сотрудник полиции, охранявший склад «Центра хозяйственного и сервисного обеспечения ГУ МВД России по Самарской области», вместе со своими знакомыми похитил 6 тыс. л спирта. В течение трех недель полицейский несколько раз пропускал грузовик на территорию охраняемого объекта, где его соучастники — отец и сын — с помощью насоса перекачивали жидкость в пустые емкости, а затем вывозили.

«Полагая, что похищенная продукция является этиловым спиртом, соучастники реализовали ее, а вырученные средства разделили. Фактически же объектом хищения стал метиловый спирт стоимостью 102 тыс. рублей», — сообщили в Генпрокуратуре.

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Фото:Nathan Stirk / Getty Images

В июне 2023 года в нескольких регионах произошло массовое отравление слабоалкогольным напитком марки «Мистер сидр». Число пострадавших превысило 100 человек, 46 человек умерли. Сотрудники Роспотребнадзора и Росалкогольрегулирования изъяли 71,4 тыс. л «Мистера сидра» в 17 регионах.

Следственный комитет сообщил, что в образцах алкоголя из Ульяновской области выявили примеси метанола и этилбутирата в пропорциях, опасных для человека. Ведомство выяснило, что для производства «Мистера сидра» использовался конфискованный спирт, хранившийся на складе МВД.

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Теги
сидр «Мистер Сидр» отравление полицейский приговор
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