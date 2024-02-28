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Военная операция на Украине ,  
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Минобороны заявило о занятии более выгодных позиций в Херсонской области

Минобороны: военные заняли более выгодные позиции на херсонском направлении
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Дмитрий Ягодкин / ТАСС
Фото: Дмитрий Ягодкин / ТАСС

Военные России заняли более выгодные позиции на херсонском направлении, сообщило Минобороны в сводке за сутки.

Российские подразделения нанесли огневое поражение украинским военным и технике 128-й горно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) и 121-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Приморское, Новопокровка Запорожской области и Дудчаны Херсонской области.

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За прошедшие сутки российские войска взяли под контроль населенный пункт Петровское (Украина называет его Степовым) на авдеевском направлении, заняв на нем более выгодные рубежи. Военные отразили 11 контратак штурмовых групп ВСУ в районах населенных пунктов Ленинское, Новгородское, Новобахмутовка, Тоненькое, Орловка и Первомайское.

21 февраля Минобороны заявило о занятии более выгодных позиций в районе Авдеевки, взятой под российский контроль 17 февраля. Тогда же российские военные нанесли удар по личному составу и машинам четырех бригад ВСУ.

Минобороны заявило о занятии более выгодных позиций в Херсонской области
Минобороны заявило о занятии более выгодных позиций в Херсонской области

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