Минобороны: военные заняли более выгодные позиции на херсонском направлении

Минобороны заявило о занятии более выгодных позиций в Херсонской области

Фото: Дмитрий Ягодкин / ТАСС

Военные России заняли более выгодные позиции на херсонском направлении, сообщило Минобороны в сводке за сутки.

Российские подразделения нанесли огневое поражение украинским военным и технике 128-й горно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) и 121-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Приморское, Новопокровка Запорожской области и Дудчаны Херсонской области.

За прошедшие сутки российские войска взяли под контроль населенный пункт Петровское (Украина называет его Степовым) на авдеевском направлении, заняв на нем более выгодные рубежи. Военные отразили 11 контратак штурмовых групп ВСУ в районах населенных пунктов Ленинское, Новгородское, Новобахмутовка, Тоненькое, Орловка и Первомайское.

21 февраля Минобороны заявило о занятии более выгодных позиций в районе Авдеевки, взятой под российский контроль 17 февраля. Тогда же российские военные нанесли удар по личному составу и машинам четырех бригад ВСУ.