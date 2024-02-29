 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

ВСУ подтвердили гибель своих диверсантов при высадке в Херсонской области

ВСУ: при высадке в Херсонской области погибли бойцы спецназа из 73-го морцентра
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Reuters
Фото: Reuters

Силы специальных операций (ССО) Вооруженных сил Украины (ВСУ) подтвердили гибель украинских бойцов спецназа из 73-го морского центра в Херсонской области, об этом сообщили в телеграм-канале ведомства.

Военнослужащие 73-го морского центра погибли, «обеспечивая отход основных сил группы», говорится в сообщении ССО, не уточняя число погибших.

Минобороны заявило о занятии более выгодных позиций в Херсонской области
Политика
Фото:Дмитрий Ягодкин / ТАСС

В ночь на 29 февраля пресс-секретарь губернатора Херсонской области Владимир Василенко сообщил, что российские военные уничтожили группу украинских диверсантов при попытке высадиться на Тендровской косе Голопристанского района. Он отметил, что они могли быть «сюрпризом», о котором заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью Fox News.

Тендровская коса — остров вблизи северо-западного побережья Черного моря. Ее длина составляет 65 км, ширина — до 1,8 км. Площадь косы равняется 38 кв. км.

В феврале 2023 года диверсанты ВСУ также пытались высадиться на левом берегу Днепра в Херсонской области. Российские разведчики обнаружили их с помощью беспилотника, а затем отразили попытку высадки.

Херсонская область вошла в состав России 30 сентября 2022 года по итогам референдума.

Программа развития РБК Pro Освойте 52 навыка за год
Программа развития — удобный инструмент непрерывного обучения новым навыкам для успешной карьеры

ВСУ подтвердили гибель своих диверсантов при высадке в Херсонской области
ВСУ подтвердили гибель своих диверсантов при высадке в Херсонской области

Премьер-министр Италии Мелони рассказала о своих тайных мечтах

Пашинян объяснил решение о заморозке участия в ОДКБ

Дуров пообещал владельцам Telegram-каналов 50% от стоимости рекламы

Приднестровье обратилось к России за помощью. Подробности

В Мексике началось извержение вулкана. Видео

В Подмосковье электричка сошла с рельсов. Видео

Урсула фон дер Ляйен призвала Европу готовиться к риску «более масштабной войны»

ЦБ отозвал лицензию у еще одного банка

В России анонсировали продажи электрического кроссовера. Цена в Китае – 1,1 млн руб.

Samsung показал надеваемый на запястье смартфон. Видео

Считаем дивиденды «Сбера». Сколько банк заплатит за 2023 год?

Биржевая цена какао-бобов зашкаливает. Что случилось?

МВД попросило заочно арестовать блогера-миллионника. В чем его обвиняют?
Теги
Украина Херсонская область диверсанты ВСУ
Материалы по теме
Сальдо назвал условие возвращения останков Потемкина в Херсон
Политика
Российские военные показали «подземный город» на херсонском направлении
Политика
В Одессе, Очакове и Херсоне прогремели взрывы
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 29 февраля
EUR ЦБ: 99,45 (-0,47) Инвестиции, 28 фев, 16:27 Курс доллара на 29 февраля
USD ЦБ: 91,87 (-0,17) Инвестиции, 28 фев, 16:27
Путин начал оглашать послание Федеральному собранию Политика, 12:14
Песков заявил об отсутствии инстинкта самосохранения у политиков Европы Политика, 12:12
Минобороны России сообщило о 4 уничтоженных лодках с украинским десантом Политика, 12:12
Как кластер поможет перезапустить деревообрабатывающую промышленность Отрасли, 12:11
Сальдо заявил о полной зачистке села Крынки в Херсонской области Политика, 12:10
В ВСУ зависимость от Запада назвали причиной дефицита ракет ПВО Политика, 12:05
Послание Путина Федеральному Собранию. Прямая трансляция Политика, 12:02
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
Мединский назвал условие участия в переговорах с Украиной Политика, 12:00
Украина заявила о готовности ограничить экспорт в ЕС на фоне протестов Экономика, 11:58
«Настоящее безумие». Объем торгов в биткоин-ETF за сутки достиг $7,7 млрд Крипто, 11:57
От Сиднея до Парижа. 5 жилых проектов с удивительным озеленением Недвижимость, 11:48
Брокер ВТБ назвал доход клиентов по стратегиям инвестиционных советников Финансы, 11:48
Песков назвал послание Путина его предвыборной программой Политика, 11:46
Сырский признал просчеты командиров ВСУ Политика, 11:46