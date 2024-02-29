ВСУ: при высадке в Херсонской области погибли бойцы спецназа из 73-го морцентра

ВСУ подтвердили гибель своих диверсантов при высадке в Херсонской области

Фото: Reuters

Силы специальных операций (ССО) Вооруженных сил Украины (ВСУ) подтвердили гибель украинских бойцов спецназа из 73-го морского центра в Херсонской области, об этом сообщили в телеграм-канале ведомства.

Военнослужащие 73-го морского центра погибли, «обеспечивая отход основных сил группы», говорится в сообщении ССО, не уточняя число погибших.

В ночь на 29 февраля пресс-секретарь губернатора Херсонской области Владимир Василенко сообщил, что российские военные уничтожили группу украинских диверсантов при попытке высадиться на Тендровской косе Голопристанского района. Он отметил, что они могли быть «сюрпризом», о котором заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью Fox News.

Тендровская коса — остров вблизи северо-западного побережья Черного моря. Ее длина составляет 65 км, ширина — до 1,8 км. Площадь косы равняется 38 кв. км.

В феврале 2023 года диверсанты ВСУ также пытались высадиться на левом берегу Днепра в Херсонской области. Российские разведчики обнаружили их с помощью беспилотника, а затем отразили попытку высадки.

Херсонская область вошла в состав России 30 сентября 2022 года по итогам референдума.