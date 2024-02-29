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Военная операция на Украине ,  
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В Херсонской области сообщили об отбитой высадке диверсантов Украины

Российские военные уничтожили группу украинских диверсантов в Херсонской области
Сюжет
Военная операция на Украине

Группа украинских диверсантов была уничтожена российскими военными в Херсонской области, сообщил «РИА Новости» пресс-секретарь губернатора региона Владимир Василенко.

«Украинские диверсанты были уничтожены при попытке высадиться на Тендровской косе, Голопристанского района. Кажется, это был тот самый «сюрприз» на Черном море, о котором Зеленский говорил Fox News», — сказал он.

О ликвидации украинской ДРГ также сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. «Диверсионная группа элитного 73-го Морского центра ВМС Украины пыталась высадиться на Тендровской косе в Херсонской области, но была практически полностью уничтожена русскими воинами», — написал он в телеграм-канале.

Информацию о гибели диверсантов подтвердила пресс-служба Сил специальных операций Украины. В ведомстве уточнили, что военнослужащие 73-го морского центра погибли, «обеспечивая отход основных сил группы». Число погибших в ССО не уточнили.

По данным телеграм-канала Mash, российские военные уничтожили по меньшей мере 20 украинских спецназовцев.

Тендровская коса — остров вблизи северо-западного побережья Черного моря. Ее длина составляет 65 км, ширина — до 1,8 км. Площадь косы равняется 38 кв. км.

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В ноябре 2022 года ДРГ 73-го морского центра специальных операций ВСУ совершила попытку высадки вблизи села Покровское на Кинбурнской косе в Николаевской области. Тогда российские военные также уничтожили диверсантов. В ходе отражения атаки были уничтожены четыре плавсредства и до 20 спецназовцев, уточнило Минобороны.

В Херсонской области сообщили об отбитой высадке диверсантов Украины
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Теги
Украина группа диверсантов Херсонская область Владимир Рогов
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