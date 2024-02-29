В Херсонской области сообщили об отбитой высадке диверсантов Украины
Группа украинских диверсантов была уничтожена российскими военными в Херсонской области, сообщил «РИА Новости» пресс-секретарь губернатора региона Владимир Василенко.
«Украинские диверсанты были уничтожены при попытке высадиться на Тендровской косе, Голопристанского района. Кажется, это был тот самый «сюрприз» на Черном море, о котором Зеленский говорил Fox News», — сказал он.
О ликвидации украинской ДРГ также сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. «Диверсионная группа элитного 73-го Морского центра ВМС Украины пыталась высадиться на Тендровской косе в Херсонской области, но была практически полностью уничтожена русскими воинами», — написал он в телеграм-канале.
Информацию о гибели диверсантов подтвердила пресс-служба Сил специальных операций Украины. В ведомстве уточнили, что военнослужащие 73-го морского центра погибли, «обеспечивая отход основных сил группы». Число погибших в ССО не уточнили.
По данным телеграм-канала Mash, российские военные уничтожили по меньшей мере 20 украинских спецназовцев.
Тендровская коса — остров вблизи северо-западного побережья Черного моря. Ее длина составляет 65 км, ширина — до 1,8 км. Площадь косы равняется 38 кв. км.
В ноябре 2022 года ДРГ 73-го морского центра специальных операций ВСУ совершила попытку высадки вблизи села Покровское на Кинбурнской косе в Николаевской области. Тогда российские военные также уничтожили диверсантов. В ходе отражения атаки были уничтожены четыре плавсредства и до 20 спецназовцев, уточнило Минобороны.
Премьер-министр Италии Мелони рассказала о своих тайных мечтах
Пашинян объяснил решение о заморозке участия в ОДКБ
Дуров пообещал владельцам Telegram-каналов 50% от стоимости рекламы
Приднестровье обратилось к России за помощью. Подробности
В Мексике началось извержение вулкана. Видео
В Подмосковье электричка сошла с рельсов. Видео
Урсула фон дер Ляйен призвала Европу готовиться к риску «более масштабной войны»
ЦБ отозвал лицензию у еще одного банка
В России анонсировали продажи электрического кроссовера. Цена в Китае – 1,1 млн руб.
Samsung показал надеваемый на запястье смартфон. Видео
Считаем дивиденды «Сбера». Сколько банк заплатит за 2023 год?
Биржевая цена какао-бобов зашкаливает. Что случилось?
МВД попросило заочно арестовать блогера-миллионника. В чем его обвиняют?