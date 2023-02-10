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Военная операция на Украине ,  
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Минобороны сообщило об уничтожении украинского десанта под Херсоном

Минобороны: российские военные отразили высадку диверсантов ВСУ на левый берег Днепра
Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

Российские военные отразили попытку высадки украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) на левобережье Днепра в Херсонской области, сообщили в Минобороны России.

«Разведчики <...> обнаружили ДРГ, совершающую очередную безуспешную попытку подхода на лодке к левобережью Днепра, которое обороняют подразделения российских десантников и мотострелков. Посредством связи координаты места возможной их высадки были переданы на командный пункт батальона», — говорится в телеграм-канале ведомства.

Там уточнили, что ДРГ была обнаружена с помощью беспилотного летательного аппарата, а уничтожена огнем с берега.

О попытках украинских сил высадить десант в регионе российские военные рассказывали уже неоднократно. Например, 1 февраля Минобороны сообщало, что российские силы в районе озера Круглик в Херсонской области уничтожили две моторные лодки и до десяти человек десанта Вооруженный сил Украины.

В октябре 2022 года Минобороны сообщило, что украинские военные понесли потери при попытке провокации «с целью создания угрозы техногенной катастрофы» на Запорожской атомной электростанции.

По данным ведомства, ВСУ задействовали 37 лодок и катеров с военнослужащими, в том числе 12 тяжелого и 25 легкого типов, чтобы попытаться высадить десант на левый берег Каховского водохранилища и захватить территорию АЭС. «В результате активных действий российских войск, охранявших внешний периметр Запорожской атомной станции, десант противника уничтожен», — заявили в Минобороны.
По утверждению министерства, ВСУ потеряли более 90 военнослужащих и 14 лодок, а «остатки десанта артиллерийским огнем были рассеяны в акватории Каховского водохранилища».

Теги
Минобороны ВСУ десант Херсон
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