Путин начал оглашать послание Федеральному собранию
Президент России Владимир Путин начал оглашать ежегодное послание Федеральному собранию. Мероприятие проходит в Гостином дворе, РБК ведет трансляцию.
Кремль ранее отказался раскрывать темы, которые затронут во время мероприятия. Сам Путин, в частности, обещал объявить о дополнительных мерах поддержки семей.
Согласно ст. 84 российской Конституции, президент России обязан ежегодно выступать с посланием Федеральному собранию. В обращении к парламенту президент излагает свое видение стратегических направлений развития страны на ближайшую перспективу. Послание Федеральному собранию 2024 года станет для Путина 19-м по счету.
Во время обращения к парламенту 2023 года Путин среди прочего объявил о приостановке участия России в договоре с США о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3), предложил создать фонд помощи семьям погибших в военной операции на Украине и ввести двухнедельный отпуск для военных и добровольцев каждые полгода.
Послание Путина Федеральному собранию 2023 года стало вторым по длительности, оно продлилось 1 час 45 минут. С наиболее продолжительным обращением, которое длилось 1 час 57 минут, Путин выступил в 2018 году. Самую короткую речь он произнес в 2004 и 2005 годах — 48 минут.
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