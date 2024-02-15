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Путин пообещал рассказать о новых мерах поддержки семей в послании

Путин пообещал проработать меры поддержки семей к посланию Федеральному собранию
Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press
Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press

Президент России Владимир Путин пообещал объявить о дополнительных мерах поддержки семей в послании к Федеральному собранию. Об этом глава государства сообщил в разговоре с рабочими «Уралвагонзавода» в Свердловской области.

«Там целая такая большая программа. Будем ее, безусловно, совершенствовать. И, может быть, вот подумаю еще, заранее не хочу просто говорить, с правительством согласуем некоторые вещи. Может быть, к посланию ежегодному сформулируем и дополнительно еще объявим о дополнительных мерах», — сказал Путин.

Дату выступления президента с посланием пока официально не объявляли. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что оно состоится в конце февраля. Источники «Коммерсанта» говорили о периоде до выборов президента — между 23 февраля и 8 марта. «Ведомости» со ссылкой на своих собеседников писали точную дату — 29 февраля.

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Фото:Константин Кокошкин / Global Look Press

В России существуют детские пособия для нуждающихся и многодетных семей, семей военнослужащих, а также декретные и региональные выплаты. С 2023 года в России появилось единое пособие на детей, которое заменило собой пособие беременным при ранней постановке на учет, пособие по уходу за ребенком незастрахованным гражданам, ежемесячные выплаты на содержание детей до достижения трех лет, выплаты от трех до семи и от восьми до 17 лет. В проекте федерального бюджета России на 2024 год на выплату единого пособия предусмотрено 1,3 трлн руб.

Размер этого пособия составляет от 50% до 100% от прожиточного минимума в регионе в зависимости от материального положения семьи. В 2024 году его размер с учетом индексации в среднем составит от 7,5 тыс. до 15 тыс. руб. Для беременных — от 8,4 тыс. до 16,8 тыс. руб. в месяц.

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Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
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