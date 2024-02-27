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Послания Путина Федеральному собранию ,  
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В Кремле обосновали решение показать послание Путина в кинотеатрах

Песков: послание Путина к Федеральному собранию востребовано зрителями в кино
Сюжет
Послания Путина Федеральному собранию
Трансляция ежегодного послания Владимира Путина Федеральному собранию РФ в 2023 году
Трансляция ежегодного послания Владимира Путина Федеральному собранию РФ в 2023 году (Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС)

Послание президента Владимира Путина к Федеральному собранию востребовано среди зрителей, поэтому его решили показать в кинотеатрах, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Кинотеатры показывают то, что привлекает зрителей, то, что востребовано зрителем. <...> Зрители, в свою очередь, смотрят то, что интересно, то, что востребовано», — сказал Песков, отвечая на вопрос, как в Кремле относятся к показу послания и интервью Путина американскому журналисту Такеру Карлсону в кинотеатрах России.

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Трансляция ежегодного послания&nbsp;Владимира Путина Федеральному собранию РФ в 2023 году

Послание покажут в сети кинотеатров «Синема 5», сообщил РБК руководитель отдела коммуникаций организации Артем Павловский. Они расположены в 17 городах России.

«Трансляция послания президента Федеральному собранию будет проходить во всех кинотеатрах сети «Синема 5», а также в кинотеатрах, входящих в состав сети под другими брендами», — сказал представитель сети и уточнил, что доступ на сеанс будет свободным. По его словам, компании важно, чтобы тезисы, которые озвучивает Путин, услышало как можно больше жителей России.

Павловский также уточнил, что запрос на показ трансляции довольно высокий, а массовые показы послания укрепят и объединят российское общество.

Путин огласит послание к Федеральному собранию 29 февраля. Президент России обязан ежегодно выступать с ним в соответствии со ст. 84 российской Конституции. На мероприятие собираются пригласить участников военной операции на Украине.

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Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
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