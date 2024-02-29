Новая Зеландия ввела дополнительные санкции против России

Новая Зеландия ввела санкции против 61 физического и юридического лица из России

Уинстон Питерс (Фото: Hagen Hopkins / Getty Images)

Новая Зеландия ввела санкции против 61 физического и юридического лица, их страна обвинила в поддержке России и обходе санкций. Об этом сообщил министр иностранных дел страны Уинстон Питерс.

На сайте правительства уточняется, что ограничения были введены в отношении 45 физических и 16 юридических лиц.

Всего с марта 2022 года Новая Зеландия ввела санкции в отношении более чем 1,6 тыс. физических и юридических лиц.

Кроме того, Новая Зеландия ввела потолок цен на нефть российского происхождения и запрет на экспорт товаров, попадающих под действие ограничений, в Россию и Белоруссию через третьи страны.

США и страны ЕС тоже вводят против России санкции, нацеленные на сокращение ее военного производства. В последний пакет санкций Евросоюза вошли запрет на экспорт в Россию возможных компонентов для разработки и производства беспилотников, включая электротрансформаторы, статические преобразователи и катушки индуктивности; а также на поставки алюминиевых конденсаторов постоянной емкости, которые, по данным Брюсселя, используются в военных целях.

Последние санкции Вашингтона коснулись более 300 преимущественно российских компаний на том основании, что они работали в российской отрасли, которая поддерживает «военно-промышленную базу» страны.

В новых санкциях США и ЕС против России нет ничего принципиально нового, заявили в Кремле. От ограничений серьезно страдает в первую очередь экономика Европы, страдают и интересы американских компаний, подчеркнул пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.