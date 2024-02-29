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Госдеп сообщил о наблюдении за Приднестровьем после обращения к России

Госдеп: США пристально следят за ситуацией в Приднестровье

Вашингтон следит за развитием ситуации в Приднестровье и призывает к сотрудничеству Кишинев и Тирасполь. Об этом заявил на брифинге официальный представитель Госдепартамента Мэттью Миллер, передает Reuters.

«Мы внимательно следим за действиями [России] в Приднестровье и за ситуацией в целом», — сказал дипломат.

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Миллер также отметил, что США привержены поддержке суверенитета и территориальной целостности Молдавии в пределах ее международно признанных границ. Представитель Госдепа также призвал Кишинев и Тирасполь к сотрудничеству и совместному поиску решений проблем, знакомых людям «по обе стороны Днестра».

28 февраля в Приднестровье прошел первый за 18 лет съезд народных депутатов всех уровней, на котором парламентарии приняли резолюцию и декларацию. В первом документе они обвинили Кишинев в «беспрецедентном экономическом давлении» на республику и заявили об отсутствии механизмов для разрешения ситуации. Во втором — обратились к Совету Федерации России и Госдуме «с просьбой о реализации дипломатических мер по защите Приднестровья в условиях усиления давления Молдовы».

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Фото:Артём Кулекин / РИА Новости

Съезд подчеркнул, что в ПМР проживает «более 220 тыс. граждан России». Непризнанная республика также обратилась к генеральному секретарю ООН, участникам переговоров в формате «5+2» (ЕС, ОБСЕ, Россия, США и Украина + Приднестровье и Молдавия), ОБСЕ, Межпарламентской ассамблее СНГ, Европарламенту и Международному комитету Красного Креста.

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«Защита интересов жителей Приднестровья, наших соотечественников, один из приоритетов. Все просьбы всегда с вниманием рассматриваются российскими профильными ведомствами», — прокомментировали обращение приднестровских депутатов в МИД России.

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Теги
Приднестровье Госдепартамент США США Молдавия
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