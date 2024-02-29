В Раде сообщили о взломе сайта

Сайт Верховной рады Украины подвергся взлому, сообщила пресс-служба парламента.

«Веб-сайт Верховной рады Украины был взломан, в результате чего ссылка на телеграм-канал Верховной рады Украины на официальном веб-сайте парламента ведет на фейковую страницу», — говорится в сообщении.

Спустя 13 минут в официальном телеграм-канале Рады появилось сообщение о том, что ссылка снова работает корректно.

Взлом случился на фоне обсуждений возможной блокировки Telegram на Украине. Начались они с круглого стола по журналистских стандартам в условиях военных действий, который провел комитет Верховной рады по свободе слова. Участие в нем приняли представители медиасообщества, ведомств и общественных организаций.

В частности, на мероприятии присутствовали замминистра Украины по вопросам европейской интеграции Тарас Шевченко, ответственный секретарь Национального совета Украины по телевидению и радиовещанию Елена Ницко и председатель Комиссии по журналистской этике Андрей Куликов. Руководил работой круглого стола председатель комитета по свободе слова нардеп Ярослав Юрчишин.

«Не обошли собеседники вниманием и тему угрозы национальной безопасности социальной сети «Телеграмм». Участники круглого стола убеждены, что необходимо искать пути для запрета ее деятельности в Украине», — сообщила пресс-служба Рады после мероприятия.

После этого руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины Андрей Коваленко написал в телеграм-канале, что запретить или заблокировать мессенджер на Украине невозможно. Он также отметил, что этот вопрос не стоит сейчас на повестке дня.

Власти Украины не в первый раз говорят о негативном влиянии Telegram. Так, в ноябре 2022 замминистра обороны Анна Маляр выразила озабоченность тем, что миллионы жителей страны читают связанные с Россией телеграм-каналы.

В апреле 2023-го с призывом регулировать мессенджер выступил министр культуры Украины Александр Ткаченко. Он отметил, что преимущество Telegram заключается в быстром распространении информации, однако отметил и недостаток — анонимные каналы и «множество российских активностей». Министр также сказал, что руководство мессенджера не идет на контакт с властями Украины.