Министр культуры Украины Ткаченко призвал регулировать Telegram

Александр Ткаченко (Фото: Руслан Канюка / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Нужно оценить, как государство может регулировать мессенджер Telegram. Об этом заявил министр культуры Украины Александр Ткаченко в интервью «Интерфакс-Украина», заявив, что этому должны дать свои оценки эксперты.

Ткаченко отметил, что плюс Telegram — в быстром донесении информации, но минус состоит в анонимных каналах и «множество российских активностей там». Министр культуры добавил, что Telegram не идет на контакт с украинскими властями и мессенджер существует в своем «пузыре». Кроме того, по словам Ткаченко, телеграм-каналы не платят налоги со средств, которые собирают, а у самого мессенджера «нет обратной связи».

«Убедиться в том, что там есть следы ФСБ или еще чьи-то, довольно непросто. Но тот факт, что коммуникации с Telegram нет, вызывает множество вопросов и сомнений», — сказал Ткаченко.

В конце 2022 года заместитель министра обороны Украины Анна Маляр говорила, что Россия использует Telegram «для проведения своих информационных операций» и в результате в украинском обществе отмечаются «раздор, паника и уныние». По ее словам, «миллионы украинцев сегодня подписаны на телеграм-каналы, которые заполняются и ведутся Российской Федерацией», несмотря на публикацию украинскими властями списков с пророссийскими ресурсами.