Минобороны: Молдавия до конца 2025 года приобретет второй радар

Молдавия приобретет второй военный радар до конца 2025 года

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Молдавия до конца 2025 года купит еще один радар для контроля воздушного пространства, заявил министр обороны страны Анатолий Носатый.

«Сейчас мы обсуждаем покупку еще одного радара <...> за счет внешних фондов. <...> Контракты подпишем в ближайшие недели, но не позднее конца 2025 года», — сказал он (цитата по Noi.md). По словам министра, сейчас в стране есть около 20 радаров, однако они устарели.

В декабре 2023 года Молдавия получила первый современный радар для мониторинга воздушного пространства французского производства. Его купили за счет государственного бюджета.

После начала военной операции на Украине на территории Молдавии неоднократно падали обломки ракет и дронов. В частности, в январе 2023 года на территории страны упали обломки ракеты, среди них нашли боеголовку с 80 кг взрывчатки.

После нескольких подобных инцидентов президент Молдавии Майя Санду попросила поставить в страну системы ПВО. В правительстве сочли падение обломков «ужасным неуважением» к суверенитету государства.

МИД России предупредил, что сочтет поставки вооружений в Молдавию «накачкой оружием», а потенциальное сотрудничество Кишинева с НАТО в военной сфере станет фактором подрыва его безопасности.