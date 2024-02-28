 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Молдавия приобретет второй военный радар до конца 2025 года

Минобороны: Молдавия до конца 2025 года приобретет второй радар
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Getty Images
Фото: Getty Images

Молдавия до конца 2025 года купит еще один радар для контроля воздушного пространства, заявил министр обороны страны Анатолий Носатый.

«Сейчас мы обсуждаем покупку еще одного радара <...> за счет внешних фондов. <...> Контракты подпишем в ближайшие недели, но не позднее конца 2025 года», — сказал он (цитата по Noi.md). По словам министра, сейчас в стране есть около 20 радаров, однако они устарели.

В декабре 2023 года Молдавия получила первый современный радар для мониторинга воздушного пространства французского производства. Его купили за счет государственного бюджета.

В упавших в Молдавии обломках ракеты нашли около 80 кг взрывчатки
Политика
Фото:mai.gov.md

После начала военной операции на Украине на территории Молдавии неоднократно падали обломки ракет и дронов. В частности, в январе 2023 года на территории страны упали обломки ракеты, среди них нашли боеголовку с 80 кг взрывчатки.

После нескольких подобных инцидентов президент Молдавии Майя Санду попросила поставить в страну системы ПВО. В правительстве сочли падение обломков «ужасным неуважением» к суверенитету государства.

МИД России предупредил, что сочтет поставки вооружений в Молдавию «накачкой оружием», а потенциальное сотрудничество Кишинева с НАТО в военной сфере станет фактором подрыва его безопасности.

Программа развития РБК Pro Освойте 52 навыка за год
Программа развития — удобный инструмент непрерывного обучения новым навыкам для успешной карьеры

Канцлер Австрии допустил мирные переговоры по Украине с участием Путина

Шольц выступил против поставок Украине дальнобойных ракет. Подробности

Актера из «Глухаря» заочно приговорили к пожизненному сроку

Боррель признал «окончательное завершение эпохи доминирования Запада»

Путин подписал закон о самозапрете на получение кредитов. Как это будет работать

Протестующие фермеры заблокировали движение в Брюсселе. Видео

В правительстве одобрили создание в России гибридных колоний. Что это такое

Снегопады продолжатся: в Гидрометцентре дали прогноз на март

У дилеров появились французские машины китайской сборки. Названы цены

ТНТ перезапустит «Наша Russia». Что известно

Почему карьера в России заканчивается в 30 лет

Сколько дивидендов заплатит Мосбиржа? Расчет «РБК Инвестиций»
Теги
Молдавия радар
Материалы по теме
В Молдавии объяснили требование военных об учете машин
Политика
В Молдавии назвали пропагандой обращение Приднестровья к России
Политика
В Молдавии заявили, что Россия отказалась выдавать политика Илана Шора
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 29 февраля
EUR ЦБ: 99,45 (-0,47) Инвестиции, 16:27 Курс доллара на 29 февраля
USD ЦБ: 91,87 (-0,17) Инвестиции, 16:27
Критиковавший Трампа лидер республиканцев в сенате США покинет пост Политика, 22:30
На Кубани нашли мертвыми свыше 2 тыс. голубей Общество, 22:20
На западе Украины школы перейдут на очное обучение к сентябрю Политика, 22:06
CNN узнал о планах Пентагона отправить Киеву помощь в обход конгресса Политика, 21:57
Почему президент Сенегала предложил амнистировать политзаключенных Политика, 21:51
Росстат зафиксировал рост концентрации доходов в 2023 году Экономика, 21:33
Молдавия приобретет второй военный радар до конца 2025 года Политика, 21:32
РБК Диалоги с Татьяной Бакальчук и Ольгой Наумовой
Не только женский бизнес: новые идеи, управление, масштабирование
Участвовать
Власти Украины заявили, что не обсуждали с Польшей закрытие границ Политика, 21:21
Приднестровье обратилось к России за помощью. Что это значит Политика, 21:10
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 21:02
Спутники России и США прошли на небольшом расстоянии друг от друга Технологии и медиа, 21:02
Чемпион «Формулы-1» не уволит главу из-за обвинений в домогательстве Спорт, 20:54
Ватикан счел «устрашающими» слова Макрона об отправке войск на Украину Политика, 20:53
В ФНС сочли излишним прописывать в законе критерии дробления бизнеса Экономика, 20:52