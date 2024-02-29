Путин выступит с Посланием Федеральному собранию

Владимир Путин (Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС)

Президент Владимир Путин обратится к Федеральному Собранию с ежегодным посланием. Мероприятие пройдет в Гостином дворе. Начало послания запланировано на 12:00 мск.

Кремль отказался раскрывать темы, которые затронут во время мероприятия. Сам Путин обещал объявить о дополнительных мерах поддержки семей.

Президент России, согласно ст. 84 российской Конституции, обязан ежегодно выступать с посланием Федеральному собранию. В 2023 году Путин обратился к парламенту 21 февраля. Во время послания Путин объявил о приостановке договора ДСНВ, мерах поддержки участников военной операции и призвал бизнесменов «быть со своей родиной».