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Послание Путина Федеральному собранию ,  
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Путин выступит с Посланием Федеральному собранию

Президент Владимир Путин выступит с Посланием Федеральному собранию
Сюжет
Послание Путина Федеральному собранию
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС)

Президент Владимир Путин обратится к Федеральному Собранию с ежегодным посланием. Мероприятие пройдет в Гостином дворе. Начало послания запланировано на 12:00 мск.

Кремль отказался раскрывать темы, которые затронут во время мероприятия. Сам Путин обещал объявить о дополнительных мерах поддержки семей.

Кремль отказался раскрыть темы послания Путина к Федеральному собранию
Политика
Трансляция ежегодного послания&nbsp;Владимира Путина Федеральному собранию РФ в 2023 году

Президент России, согласно ст. 84 российской Конституции, обязан ежегодно выступать с посланием Федеральному собранию. В 2023 году Путин обратился к парламенту 21 февраля. Во время послания Путин объявил о приостановке договора ДСНВ, мерах поддержки участников военной операции и призвал бизнесменов «быть со своей родиной».

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Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
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