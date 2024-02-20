Кремль отказался раскрыть темы послания Путина к Федеральному собранию

Песков: раскрывать темы послания Путина к Федеральному собранию пока рано

Трансляция ежегодного послания Владимира Путина Федеральному собранию РФ в 2023 году (Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС)

Кремль не будет раскрывать темы, которые затронет президент Владимир Путин в послании к Федеральному собранию, так как делать это пока рано. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Основные темы — пока рано. Мы их никогда особо не анонсируем, не будем это делать и сейчас», — сказал он.

Пресс-секретарь уточнил, что говорить о формате оглашения послания также рано, так как подготовка к мероприятию еще ведется. Однако место, где его проведут, уже утверждено, Кремль назовет его «в установленные сроки».

На мероприятие, по словам Пескова, намерены пригласить участников военной операции на Украине.

«После послания митинга-концерта не планируется», — добавил Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

Утром Кремль сообщил, что Путин огласит послание к Федеральному собранию 29 февраля. Президент России обязан ежегодно выступать с посланием Федеральному собранию в соответствии со ст. 84 российской Конституции.

Источники «Коммерсанта» в начале месяца говорили, что послание будет содержать предложения по «дальнейшему развитию страны», на чем будет основана предвыборная программа Путина, а одной из ключевых тем станет «технологический, научный, военный» суверенитет России. Также будут затронуты темы военных действий, экономики и демографии, сообщили изданию собеседники.

Сам Путин обещал объявить о дополнительных мерах поддержки семей.