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Послания Путина Федеральному собранию ,  
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Кремль отказался раскрыть темы послания Путина к Федеральному собранию

Песков: раскрывать темы послания Путина к Федеральному собранию пока рано
Сюжет
Послания Путина Федеральному собранию
Трансляция ежегодного послания&nbsp;Владимира Путина Федеральному собранию РФ в 2023 году
Трансляция ежегодного послания Владимира Путина Федеральному собранию РФ в 2023 году (Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС)

Кремль не будет раскрывать темы, которые затронет президент Владимир Путин в послании к Федеральному собранию, так как делать это пока рано. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Основные темы — пока рано. Мы их никогда особо не анонсируем, не будем это делать и сейчас», — сказал он.

Пресс-секретарь уточнил, что говорить о формате оглашения послания также рано, так как подготовка к мероприятию еще ведется. Однако место, где его проведут, уже утверждено, Кремль назовет его «в установленные сроки».

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На мероприятие, по словам Пескова, намерены пригласить участников военной операции на Украине.

«После послания митинга-концерта не планируется», — добавил Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

Утром Кремль сообщил, что Путин огласит послание к Федеральному собранию 29 февраля. Президент России обязан ежегодно выступать с посланием Федеральному собранию в соответствии со ст. 84 российской Конституции.

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Источники «Коммерсанта» в начале месяца говорили, что послание будет содержать предложения по «дальнейшему развитию страны», на чем будет основана предвыборная программа Путина, а одной из ключевых тем станет «технологический, научный, военный» суверенитет России. Также будут затронуты темы военных действий, экономики и демографии, сообщили изданию собеседники.

Сам Путин обещал объявить о дополнительных мерах поддержки семей.

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Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
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