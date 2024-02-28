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Военная операция на Украине ,  
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Глава «Росатома» сообщил о восстановлении защиты Запорожской АЭС

Лихачев: на Запорожской АЭС восстановили физическую защиту, никаких угроз нет
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости
Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Физическая защита Запорожской АЭС, уничтоженная при отходе сил ВСУ, восстановлена, никаких рисков для безопасности нет, сообщил глава «Росатома» Алексей Лихачев, передает ТАСС.

«Немало сделано уже сейчас. Восстановлена физическая защита станции. Она была уничтожена при отходе сил ВСУ», — сказал он.

По словам главы госкорпорации, создан защитный навес над хранилищем отработавшего ядерного топлива — там были прилеты.

«Никакой не то что технологической опасности, даже риска опасности не существует», — заверил Лихачев, подчеркнув, что все процессы на станции находятся под контролем.

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Запорожская АЭС

В конце января 2024 года глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси назвал «невероятно шаткой» ситуацию с безопасностью на станции, поскольку в регионе продолжаются военные действия. В начале февраля он заявил об улучшении ситуации с безопасностью на АЭС.

Запорожская АЭС расположена в Энергодаре. Она находится под контролем Москвы с февраля 2022 года. После присоединения региона к России по итогам референдума президент Владимир Путин подписал указ о передаче АЭС в собственность государства.

Российская и украинская стороны неоднократно обвиняли друг друга в обстрелах станции. Из-за этой угрозы на территории объекта с сентября 2022 года находится миссия МАГАТЭ.

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Запорожская АЭС Росатом Алексей Лихачев
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