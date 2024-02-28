Глава «Росатома» сообщил о восстановлении защиты Запорожской АЭС

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Физическая защита Запорожской АЭС, уничтоженная при отходе сил ВСУ, восстановлена, никаких рисков для безопасности нет, сообщил глава «Росатома» Алексей Лихачев, передает ТАСС.

«Немало сделано уже сейчас. Восстановлена физическая защита станции. Она была уничтожена при отходе сил ВСУ», — сказал он.

По словам главы госкорпорации, создан защитный навес над хранилищем отработавшего ядерного топлива — там были прилеты.

«Никакой не то что технологической опасности, даже риска опасности не существует», — заверил Лихачев, подчеркнув, что все процессы на станции находятся под контролем.

В конце января 2024 года глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси назвал «невероятно шаткой» ситуацию с безопасностью на станции, поскольку в регионе продолжаются военные действия. В начале февраля он заявил об улучшении ситуации с безопасностью на АЭС.