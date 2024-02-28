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Папу римского госпитализировали после аудиенции в Ватикане

Папу римского Франциска госпитализировали в римскую больницу
Папа римский Франциск (в центре)
Папа римский Франциск (в центре) (Фото: Yara Nardi / Reuters)

Папу римского Франциска госпитализировали после проведения общей аудиенции в Ватикане, сообщает агентство ANSA.

Понтифика доставили в больницу Джемелли Изола Тиберина в Риме для прохождения медицинского осмотра. Перед этим на аудиенции в Ватикане Франциск признался, что плохо себя чувствует. «Я все еще немного простужен», — сказал он.

Ранее папа римский отменил все аудиенции, запланированные на субботу, 24 февраля. Пресс-служба Святого престола объяснила, что решение было принято по соображениям предосторожности «из-за легкого гриппозного состояния папы».

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В ноябре 2023 года Франциск также отменял аудиенции. В конце месяца он сообщил, что заболел воспалением легких. Для исключения риска осложнений понтифику сделали компьютерную томографию в больнице Джемелли в Риме.

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Папа Римский Ватикан госпитализация медосмотр
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