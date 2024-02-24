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Папа римский Франциск отменил аудиенции из-за болезни

Папа римский Франциск отменил аудиенции из-за болезни
Папа римский Франциск
Папа римский Франциск (Фото: Franco Origlia / Getty Images)

Папа римский Франциск отменил все аудиенции, запланированные на утро субботы, передает новостной портал Vatican News.

Как сообщила служба печати Святого Престола, решение было принято по соображениям предосторожности «из-за легкого гриппозного состояния папы».

Vatican News напомнил, что на прошлой неделе были отменены все встречи 87-летнего понтифика, включая общую аудиенцию в среду. Ожидалось, что Франциск возобновит встречи сегодня, 24 февраля.

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В ноябре 2023 года папа римский также отменял аудиенции. В конце месяца он сообщил, что заболел воспалением легких. Для исключения риска осложнений Франциску сделали компьютерную томографию в больнице Джемелли в Риме. Исследование дало отрицательные результаты. Тем не менее 26 ноября он читал молитву Angelus из своей резиденции в Ватикане Casa Santa Marta по видеосвязи.

В июне понтифику провели операцию на брюшной полости, которая длилась 3 часа. Вмешательство прошло успешно, осложнений не было.

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