Алиев опроверг обвинения в подготовке нападения на Армению
Азербайджан не планирует нападать на Армению, заявил президент страны Ильхам Алиев, его слова приводит агентство «Азертадж».
Ранее Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель предупредил, что если Азербайджан нападет на Армению, то увидит горькие плоды.
«Откуда у Борреля информация о том, что Азербайджан планирует напасть на Армению? У нас нет таких планов. Это инсинуации [президента Франции Эмманюэля] Макрона», — сказал Алиев.
По его словам, это часть антиазербайджанской политики Франции. Президент и ранее называл Париж виновником возможного нового конфликта Баку и Еревана.
Алиев подчеркнул, что Азербайджан привержен мирному процессу, поэтому активно работает над мирным соглашением. «Так что Боррель и Макрон берут информацию [о возможном нападении Баку на Ереван] не из реальности, а из своих снов», — заключил Алиев.
Азербайджан и Армения ведут переговоры о подписании мирного договора уже в течение нескольких лет.
Азербайджан в сентябре 2023 года провел в Нагорном Карабахе «антитеррористическую операцию». Она завершилась соглашением о прекращении огня, разоружением армии непризнанной республики и реинтеграции жителей региона в составе Азербайджана. В январе 2024 года Нагорный Карабах перестал существовать.
Ситуация на границе была спокойна, однако в конце февраля стороны несколько раз обменялись взаимными обвинениями в обстрелах ряда населенных пунктов. После этого армянский премьер-министр Никол Пашинян обвинил Азербайджан в подготовке к войне против Армении.
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