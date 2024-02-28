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Конфликт Армении и Азербайджана ,  
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Алиев опроверг обвинения в подготовке нападения на Армению

Алиев: Азербайджан не планирует начинать войну с Арменией
Сюжет
Конфликт Армении и Азербайджана
Ильхам Алиев
Ильхам Алиев (Фото: офис президента Азербайджана / Reuters)

Азербайджан не планирует нападать на Армению, заявил президент страны Ильхам Алиев, его слова приводит агентство «Азертадж».

Ранее Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель предупредил, что если Азербайджан нападет на Армению, то увидит горькие плоды.

«Откуда у Борреля информация о том, что Азербайджан планирует напасть на Армению? У нас нет таких планов. Это инсинуации [президента Франции Эмманюэля] Макрона», — сказал Алиев.

По его словам, это часть антиазербайджанской политики Франции. Президент и ранее называл Париж виновником возможного нового конфликта Баку и Еревана.

Алиев подчеркнул, что Азербайджан привержен мирному процессу, поэтому активно работает над мирным соглашением. «Так что Боррель и Макрон берут информацию [о возможном нападении Баку на Ереван] не из реальности, а из своих снов», — заключил Алиев.

Азербайджан и Армения ведут переговоры о подписании мирного договора уже в течение нескольких лет.

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Азербайджан в сентябре 2023 года провел в Нагорном Карабахе «антитеррористическую операцию». Она завершилась соглашением о прекращении огня, разоружением армии непризнанной республики и реинтеграции жителей региона в составе Азербайджана. В январе 2024 года Нагорный Карабах перестал существовать.

Ситуация на границе была спокойна, однако в конце февраля стороны несколько раз обменялись взаимными обвинениями в обстрелах ряда населенных пунктов. После этого армянский премьер-министр Никол Пашинян обвинил Азербайджан в подготовке к войне против Армении.

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Ильхам Алиев

политик, президент Азербайджана
24 декабря 1961 года
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