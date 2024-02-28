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Интервью Владимира Путина Такеру Карлсону ,  
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Карлсон обвинил власти США в сливе информации о встрече со Сноуденом

Карлсон обвинил власти США в сливе информации о встрече со Сноуденом в Москве
Сюжет
Интервью Владимира Путина Такеру Карлсону
Такер Карлсон
Такер Карлсон (Фото: Ian Maule / Getty Images)

Правительство США «слило» изданию Semafor информацию о встрече журналиста Такера Карлсона с бывшим сотрудником Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдвардом Сноуденом в Москве. Об этом сам Карлсон заявил в интервью YouTube-блогеру Лексу Фридману.

В частности, журналист рассказал, что встретился со Сноуденом в своем номере в отеле Four Seasons в Москве и попросил об интервью. Но тот ответил, что «не хочет огласки» и предпочитает, чтобы никто не знал об их разговоре. «Я никому об этом не говорил и никому не писал», — сказал Карлсон.

Позже Semafor со ссылкой на источники сообщило о встрече Карлсона и Сноудена. Первый считает, что журналисты получили информацию «от американских разведывательных ведомств». По его словам, данные были «слиты».

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Политика
Такер Карлсон (в центре)

Журналист также утверждает, что правительство США «усиленно следило» за ним, и рассказал, что два репортера The New York Times звонили другим лицам и говорили: «О, он собирается взять интервью у [президента России Владимира] Путина». При этом, по словам Карлсона, он говорил о намерении встретиться с Путиным только своей жене и двум продюсерам. «Они [журналисты] получили это [информацию] от правительства», — уверен журналист.

Корреспондент также рассказал, что пять-шесть лет назад во время визита в Северную Корею его телефон начал странно работать. «Я поговорил кое с кем в Совете национальной безопасности [США], кто <...> знал, что мой телефон отслеживается южнокорейским правительством», — утверждает он. По словам Карлсона, в Сеуле предполагали, что он общается с Дональдом Трампом, в то время президентом США.

Американский журналист прилетел в Москву 1 февраля 2024 года. Позже он опубликовал видеообращение, в котором сообщил о намерении взять интервью у президента России Владимира Путина. Карлсон опубликовал видеозапись их беседы в ночь на 9 февраля.

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Теги
Такер Карлсон Эдвард Сноуден США интервью
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