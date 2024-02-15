Путин назвал темы беседы с Карлсоном после интервью
Президент России Владимир Путин после интервью журналисту Такеру Карлсону обсудил с ним «демонизацию» России и еврейские погромы не под запись. Об этом рассказал сам глава государства в интервью журналисту Павлу Зарубину, фрагмент которого опубликован в телеграм-канале Кремля.
«Вопрос демонизации России, связанный с межэтническими событиями, с еврейскими погромами в Российской империи, должен был возникнуть во время официальной части, но [стал] одной из тем, о которой мы с ним говорили, уже когда камеры были выключены», — сказал глава государства.
По словам Путина, тема еврейских погромов постоянно поднимается на Западе с целью «демонизации России», чтобы «показать, какие здесь варвары».
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказывал, что Путин и Карлсон поговорили и после интервью, не под запись. Тогда темы беседы он не раскрыл.
Интервью Путина Такеру Карлсону вышло в ночь на 9 февраля. Путин признался, что не получил от него ожидаемого удовольствия, так как рассчитывал, что журналист будет задавать вопросы в агрессивной манере. По словам Путина, Карлсон выбрал тактику «внимательного слушателя», чем лишил его возможности давать острые ответы на острые вопросы.
Еврейские погромы — массовые насильственные акции по отношению к евреям как к национальному и религиозному меньшинству. По данным «Электронной еврейской энциклопедии», они начались в Российской империи в XIX веке и в разные годы происходили волнами вплоть до распада СССР.
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