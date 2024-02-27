Егор Крид выиграл суд у Роскомнадзора и ФНС по делу о блокировке Twitch

Крид выиграл суд по делу о блокировке его аккаунта на Twitch

Егор Крид (Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»)

Суд признал незаконной блокировку аккаунта российского рэпера Егора Крида на стриминговой платформе Twitch в рамках рассмотрения его иска к Роскомнадзору и Федеральной налоговой службе, сообщил телеграм-канал Baza и подтвердил РБК адвокат артиста Владислав Подшибякин.

«Да, действительно, суд удовлетворил наши исковые требования, поскольку налоговый орган не смог ничем подтвердить, что Егор Николаевич осуществляет рекламу казино, и суд согласился с нашими доводами, что никакой рекламы и в помине нет», — сказал адвокат.

Подшибякин отметил, что процесс был «достаточно тяжелый», поскольку, по его мнению, государственные органы в России редко выносят приговор в пользу оспаривающего решение. Кроме того, в российской судебной практике не было аналогичных случаев.

РБК обратился за комментарием в пресс-службы Кунцевского районного суда, ФНС и Роскомнадзор.

В апреле 2023 года Роскомнадзор заблокировал каналы Крида и блогера Юрия Хованского на Twitch из-за рекламы казино. Блокировка произошла после обращения в ведомство главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной. После этого канал Крида заблокировал сам Twitch, за что рэпер сравнил сервис с «сумасшедшей бывшей».

«Тви4, как твоя «сумасшедшая бывшая» (не ищите намека плз). Сначала вам так хорошо вместе, ты любишь ее, стараешься для нее, делаешь ее популярнее и известнее, а потом она резко уходит… блокирует тебя без объяснений», — написал он в телеграм-канале (орфография сохранена).

В августе Twitch разблокировал канал исполнителя. В ноябре он подал в Замоскворецкий суд Москвы иск к Мизулиной и Лиге безопасного интернета.