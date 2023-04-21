Роскомнадзор заблокировал каналы Крида и Хованского из-за рекламы казино

Егор Крид (Фото: Анатолий Ломохов / Global Look Press)

Роскомнадзор заблокировал аккаунты 15 блогеров на стрим-площадках Twitch и Kick, а также в Telegram из-за рекламы казино, среди них Егор Крид, Юрий Хованский, Некоглай (Николай Лебедев) и другие, сообщила глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. По ее словам, это произошло после обращения лиги.

Ведомство сообщило РБК, что внесло в реестр запрещенной информации 15 материалов на платформе Twitch об организации лотерей. «В адрес владельца интернет-сервиса Роскомнадзор направил требования о необходимости удаления запрещенных материалов. Информацию также направили в Следственный комитет для рассмотрения и принятия мер, предусмотренных законодательством», — говорится в сообщении Роскомнадзора.

Телеграм-канал Mash опубликовал список блогеров, чьи аккаунты попали под блокировку. Кроме Крида, Хованского и Некоглая в перечень вошли Андрей Бурим (Mellstroy), Гусейн Гасанов, Альберт Васильев (Kyivstoner), Виктор Нигрини (generalqw), Олег Горбенко (indiaN0ch), Игорь Лысаковский (rxnexus), Ильнур Хафизов (followkudes), Арен Зурабян (VeRsuta), Александр Зубарев (zubarefff), Игорь Сайганов (A1taOda), Кирилл и Александр Волынкины (FarbizzBat9).

Согласно ст. 14.3 КоАП (нарушения законодательства о рекламе), за участие в рекламе онлайн-казино предусмотрен штраф в размере до 2,5 тыс. руб.