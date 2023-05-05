PR-менеджер Егора Крида назвала фейком данные о его долге перед налоговой

Егор Крид (Фото: Станислав Красильников / ТАСС)

Информация о том, что Егор Крид погасил задолженность перед налоговой, — фейк, так как у него нет и не было долгов по налогам «и любым другим обязательным платежам в пользу государства или иных лиц», заявила РБК его PR-менеджер Мария Кордупель.

«Месяц назад оплачивались исключительно текущие налоги в сроки, установленные законодательством», — сказала она. По словам Кордупель, Крид «не состоит ни в каких псевдосписках МВД или ФНС», не сотрудничает «с несостоявшимися СМИ и телеграм-каналами, которые набирают охваты только на лживой и непроверенной информации, используя в заголовках его имя».

Ранее издание Starhit написало, что Егор Крид погасил долг перед налоговой — чуть больше 1 млн руб.

Этой весной уголовные дела об уклонении от уплаты налогов возбудили против блогеров Валерии Чекалиной (Лерчек), Александры Митрошиной и Елены Блиновской. Проживающая в Дубае Митрошина после этого сообщила, что выплатила налоговой 127 млн руб. Блиновскую 29 апреля отправили под домашний арест после задержания при попытке пересечь границу с Белоруссией. Защита Блиновской заявила о перечислении в бюджет «значительной суммы». Чекалиной в качестве меры пресечения запретили пользоваться интернетом.